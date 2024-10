Sulla carta l’idea non era proprio avanguardia ma poteva riuscire nella missione: convincere Enzo Paolo Turchi a non abbandonare il Grande Fratello. E quindi, con aria sorniona, Alfonso Signorini ha annunciato ai telespettatori l’arrivo di Carmen Russo, per fare una sorpresa al marito. Così il concorrente è stato invitato in giardino per raccontare alcuni momenti difficili della sua infanzia e dei suoi primi successi, per poi ritrovarsi freezato mentre la moglie entrava, sorridente e più energica che mai. Io nemmeno con 12 caffè potrei raggiungere metà della sua energia ma tant’è, mi devo rassegnare. Non appena vista, Enzo Paolo ha sussurrato un “Maria” che poteva indicare il nome della loro figlia o anche un’invocazione all’Altissima per il presagio del discorso di incoraggiamento che avrebbe sentito da lì a poco.

E così, infatti, è stato. Carmen Russo ha iniziato a decantargli il suo amore, a digli pubblicamente quanto lo amasse, quanto fosse orgogliosa di lui, quanto fosse importante nella sua vita. Lui, immobile, fissava soprattutto quella porta, alle spalle di lei, dalla quale era entrata, con l’aria di chi voleva oltrepassarla il prima possibile, correndo.

“Io sono qui per dirti solo una cosa, ti amo” ♥️#GrandeFratello pic.twitter.com/aaxbLvFSX7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 7, 2024

Non appena terminato il freeze, lei è corsa incontro al marito che l’ha abbracciata, ricambiando con un entusiasmo di poco superiore a chi varca l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Perché, comprensibilmente, sapeva dove sarebbe andata a parare:

“Enzo Paolo devi restare nella casa“.

Lui ha iniziato a scuotere la testa, a chiedere apertamente di cacciarla dalla Casa mentre tutti – a casa e in studio – avevano chiaramente l’immagine del significato di una sorpresa non riuscita. Enzo Paolo ha tentato di biascicare la sua intenzione di abbandonare il gioco perché “non sono Superman, ho dato quello che avevo da dare“. Ha tentato di spiegare che non se la sente di continuare, che vuole tornare a casa, dalla sua famiglia. Risultato?

“Enzo Paolo non devi lasciare il gioco! Ma dove vuoi andare?!”

Comprendendo che il prossimo passo probabilmente sarebbe stato quello di ammanettare il marito alla fioriera del giardino, il conduttore ha invitato Enzo Paolo in confessionale per potergli parlare liberamente, senza un continuo “Devi restare, devi restare” in sottofondo. E, una volta in solitaria, il concorrente ha ammesso di aver vissuto un periodo difficile, a livello di sensazioni, nel rapporto con la moglie. Il timore, da quello che ha raccontato, è di essere visto in maniera troppo poco energico, rispetto al passato. E ha ribadito di voler tornare a casa o, se la moglie non lo vuole più, andrà a dormire altrove. Così, a schiaffo, mentre tutti ascoltavano con aria sbigottita:

“Ho avuto il sentore che Carmen era stufa di come agivo io. Se a lei non vado più bene, io me ne vado da casa”

Nel segreto del Confessionale Enzo Paolo si lascia andare a una confidenza del tutto inaspettata… #GrandeFratello pic.twitter.com/aN7mWSbAkL — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 7, 2024

La sorpresa era ufficialmente fallita. Tutto questo veniva discusso mentre Carmen, ignara, chiacchierava beata con gli altri inquilini, promettendo di mettersi a cucinare gli gnocchi. Un metaverso assoluto. Poteva essere sensato cercare di chiarire questo possibile fraintendimento tra i due e, invece no, ecco arrivare la sorpresa: Carmen si fermerà qualche giorno nella casa, per spronare il marito a restare.

Enzo Paolo, con aria poco convinta, ha deciso di rimanere al Grande Fratello, specificando che non sa quanto durerà e che potrebbe volersene andare anche fra qualche giorno. Sottotitolo possibile: fuggire dalla porta rossa non appena Carmen Russo prenderà sonno. Probabilmente mentre sto pubblicando questo articolo sarà già sulla Tiburtina.

Comunque, è arrivato puntuale l’entusiasmo del pubblico e di Signorini per la scelta di Enzo Paolo mentre questo pover’uomo stava già immaginando il letto di casa sua e si ritrova ancora circondato da Morlacchi & Co.

P.s. Nella prossima puntata, gentilmente, chiariamo questa situazione tra i due e facciamola finire a tarallucci e vino perché se la crisi è confermata pure tra loro due, io non la accetto e trasformo casa mia in una colonia di gatti e cambio nome in Eleanor Abernathy, la gatta dei Simpson.