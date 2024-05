Grande Fratello 2024 – 2025: aperti i casting

Come partecipare ai casting per il Grande Fratello 2024 – 2025? Tutte le modalità per diventare un concorrente della prossima edizione

Oggi, lunedì 20 maggio 2024, sono stati aperti ufficialmente i casting del ‘Grande Fratello 2024 – 2025‘ che andrà in onda il prossimo settembre. Alla conduzione, ancora una volta, Alfonso Signorini a cui spetta il compito di incoronare il nuovo vincitore dopo l’ultima trionfatrice, ovvero Perla Vatiero.

Come partecipare al Grande Fratello 2024 – 2025? Al via i casting

Sui social ufficiali del reality di Canale 5, poche ore fa, è stato postato un messaggio per invitare gli aspiranti inquilini del loft di Cinecittà ai provini. C’è tutto il tempo per giocarsi le proprie carte e sperare di essere uno degli eredi di Giuseppe Garibaldi, Letizia Petris, Paolo Musella e company.

https://x.com/GrandeFratello/status/1792525923314504082

“Grande Fratello dà il via alla ricerca dei concorrenti per la prossima edizione.

Le modalità per partecipare ai casting del reality di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy, sono diverse.

Se pensi di essere la persona giusta, puoi autocandidarti attraverso il sito https://grandefratello.endemolshine.it/, inserendo un breve video e seguendo le indicazioni presenti sul portale.

Oppure, potrebbe essere Grande Fratello stesso a trovarti. L’attività di scouting, infatti, non si ferma mai e va avanti sia in giro per l’Italia sia sui social. Quindi, se dovesse arrivarti un messaggio dagli account social ufficiali di Grande Fratello, il prossimo concorrente potresti essere tu!”

Giancarlo Scheri, direttore della rete ammiraglia Mediaset, al termine della finalissima dello scorso 25 marzo, si è congratulato con tutto il team produttivo del GF: “Si è chiusa ieri un’altra edizione top di Grande Fratello che si conferma format amatissimo. Un ringraziamento ad Alfonso Signorini che ha condotto il programma con grandissima maestria per ben sei mesi. Un plauso anche alle squadre di Endemol Shine Italy e Mediaset. A tutti, in particolare ad Alfonso, all’opinionista Cesara Buonamici, a Rebecca Staffelli, alla squadra autorale capeggiata da Andrea Palazzo e al regista Alessio Pollacci, il ringraziamento di Canale 5 per la professionalità e la passione dedicati alla realizzazione di uno show di altissimo livello”.