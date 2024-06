Grande Fratello: le coppie dell’ultima edizione che stanno ancora insieme

Anche, quest’anno, durante l’avventura del ‘Grande Fratello‘ sono nate diverse coppie che hanno appassionato i telespettatori da casa. Come si sono evolute, in questi mesi, le storie d’amore degli inquilini del loft di Canale 5?

Procede a gonfie vele la ritrovata storia tra la vincitrice Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Progetti di vita in comune che hanno consolidato un rapporto mai sopito. Non ci sono nubi sul percorso sentimentale di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Tutto procede bene anche nella unione tra Paolo Masella e Letizia Petris. Giuseppe Garibaldi, invece, vorrebbe riavvicinarsi a Beatrice Luzzi ma l’ex Eva Bonelli di ‘Vivere’ sembra, per nulla, intenzionata a ritornare sui propri passi virando questo legame sul sentiero dell’amicizia.

E’ terminata, pochi giorni fa, invece, la frequentazione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Dopo un viaggio ad Ibiza, gli ex concorrenti del reality di Alfonso Signorini, hanno deciso di mettere definitivamente la parola fine alla loro storia. L’annuncio social ha lasciato esterrefatti tutti i fan della coppia:

“Cari amici, sono qui per dirvi che io e Alessio abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanze anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento. Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, serviva anche a noi un momento per metabolizzare, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico. Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze”.