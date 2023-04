Lui al momento è uno dei due opinionisti dell’Isola dei famosi 2023 insieme a Vladirmir Luxuria, ma pare che prossimamente possa diventare il timoniere di una nuova edizione de La pupa e il secchione. Parliamo di Enrico Papi, che in molti si stanno chiedendo quanto resisterà ancora nel parco opinionisti del reality show primaverile di Canale 5, il motivo ve lo raccontiamo noi. Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo “tornare in carreggiata”. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario.

Ma certamente Enrico Papi non è uno che si fa intimidire, quindi si accettano scommesse su chi l’avrà vinta fra i due, o se verrà firmato un’armistizio giusto il tempo della messa in onda di questo varietà. Lo scopriremo già stasera durante la seconda puntata de L’isola dei famosi 2023. Pare che questo impegno come opinionista di Enrico Papi all’Isola dei famosi 2023, qualcuno bisbiglia, sia una specie di “tassa da pagare” per ottenere dell’altro in futuro. Il futuro a cui si fa riferimento, come accennato in apertura di questo post, è la conduzione di una nuova serie del varietà La pupa e il secchione, che ha navigato nell’etere televisivo nostrano, segnatamente quello commerciale, in varie declinazioni negli ultimi anni. Enrico Papi per altro ha condotto le prime due edizioni di questo varietà, la prima con Federica Panicucci e la seconda con Paola Barale, quindi per lui sarebbe un ritorno.

L’ultima serie però di questo programma di varietà è andata in onda su Italia 1 con la conduzione di Barbara D’Urso, per qualcuno in predicato di approdare in Rai nella prossima stagione televisiva, dapprima come giurata nello show del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle e poi chissà dove. Va detto però che fonti vicine a Cologno Monzese giurano che Barbara D’Urso non lascerà l’azienda fondata da Silvio Berlusconi, staremo a vedere. Come si sa, in questi casi in molti recitano il cosiddetto “giuoco delle parti” di Pirandelliana memoria.

Tornando dunque ad Enrico Papi, ecco che per lui si prospetta nella prossima stagione tv la conduzione di una nuova serie de La pupa e il secchione, sempre su Italia 1. Il programma verrà girato in autunno per una messa in onda prevista fra gennaio e febbraio del 2024. La nuova edizione de La pupa e il secchione sarà fortemente rinnovata e probabilmente abbandonerà lo studio, per trovare una sua dimensione più moderna, sullo stile di molti altri programmi omologhi, per esempio Temptation island o Pechino express. Pare però che Enrico Papi gradisca ancora la versione con studio, utilizzata durante l’ultima serie condotta proprio da Barbara D’Urso, staremo a vedere.

Nel frattempo Enrico Papi, in attesa di prendere il timone della nuova versione della Pupa e il secchione, sarà ancora impegnato all’Isola dei famosi stasera insieme a Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, vedremo se in un clima più disteso rispetto a quello di sette giorni fa.