Stasera, lunedì 24 aprile 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento con “L’Isola dei Famosi 17”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà una prova che si preannuncia epica e che vedrà protagonisti Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Nel corso della serata, arriva il momento della prima eliminazione di questa edizione: si scoprirà, infatti, chi tra Helena Prestes e Marco Predolin dovrà abbandonare Cayo Cochinos. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Infine, spazio alle nuove nomination.

L'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi 2023, Luca Vetrone è un nuovo naufrago (VIDEO)

L’ISOLA DEI FAMOSI 2023, CAST E CONCORRENTI: CHI SONO?

I concorrenti di questa diciassettesima edizione sono 16.

I 16 naufraghi, una volta giunti sulle spiagge di Cayo Cochinos, in Honduras, saranno divisi in tre tribù, la Tribù delle Donne, composta da Fiore Argento, stilista, sorella di Asia e figlia di Dario, Nathaly Caldonazzo, showgirl, Pamela Camassa, showgirl, Corinne Clery, attrice, Claudia Motta, modella, Helena Prestes, modella, e Cristina Scuccia, cantante precedentemente nota come Suor Cristina, la Tribù degli Uomini, formata da Christopher Leoni, attore e modello, Andrea Lo Cicero, ex rugbista, e Marco Predolin, conduttore, e la Tribù delle Coppie, composta da Alessandro Cecchi Paone, conduttore e divulgatore, e il fidanzato Simone Antolini, studente, Marco Mazzoli e Paolo Noise, conduttori radiofonici, e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), duo musicale.

L’ISOLA DEI FAMOSI 17, SECONDA PUNTATA 24 APRILE 2023: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire la seconda puntata de l’Isola dei Famosi 2023 in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity. Nelle ore successive, i telespettatori potranno rivedere l’intera puntata ed i video salienti della serata.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.