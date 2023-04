Torna più puntuale che mai il prossimo autunno l’appuntamento con lo show di Rai1 Ballando con le stelle con una edizione nuova di zecca. Nuova, come ovviamente deve essere, per i concorrenti, ovvero le stelle che andranno in pista insieme ai loro maestri per portarsi a casa la coppa di campione di Ballando con le stelle 2023, coppa ora nelle mani di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, coppia vincitrice dell’edizione 2022 dello show di Rai1.

Ma la prossima edizione di Ballando con le stelle potrebbe avere delle novità anche all’interno dell’altra parte integrante del programma, insieme al cast, ovvero la sua giuria. Ci potrebbero essere infatti delle novità rispetto al corpo giudicante dello show diretto e condotto da Milly Carlucci, che potrebbero riguardare una delle sue componenti. Sicuri della conferma i tre componenti maschili della giuria del programma, ovvero Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, indiscutibile la presenza della presidente di giuria Carolyn Smith, l’incerta dunque sarebbe, secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, Selvaggia Lucarelli.

Che i rapporti fra il team che confeziona il programma e la Lucarelli non fossero più cosi idilliaci era chiaro. Da qualche anno si registrerebbero attriti, più o meno palesi, sfociati in momenti particolarmente difficili vissuti maggiormente nel corso dell’ultima edizione dello show di Rai1. Nella realtà delle cose Milly Carlucci nutre ancora grande stima per Selvaggia, ma alcuni elementi del team del programma un pochino meno, ma la decisione finale sulla sua permanenza in giuria dipenderà dalla stessa Selvaggia. Ma nel caso le strade fra Selvaggia Lucarelli e Ballando con le stelle si dividessero davvero, chi potrebbe prendere il suo posto nella giuria dello show di Rai 1 il prossimo ottobre?

Anche qui si viaggia per indiscrezioni, certamente la più struggente ma anche la più clamorosa, per tanti motivi, vedrebbe arrivare in quel ruolo Barbara D’Urso, che secondo il tele mercato di queste ultime ore non sarebbe più a Mediaset nella prossima stagione. La D’Urso per altro -che ha pubblicato una foto di pace con Lucio Presta sui suoi social- è stata protagonista recentemente di quel tweet “malandrino” pubblicato sul profilo social “Qui Mediaset” che l’ha vista vittima insieme a Mara Venier, quest’ultima che avrebbe provveduto a denunciare alle forze dell’ordine quanto accaduto domenica scorsa.

Fra gli altri nomi che piacciono per questo ruolo circola nell’ambiente anche quello di Francesca Fagnani, che tornerà in autunno su Rai2 con una nuova serie in prima serata di Belve, dopo l’ottima accoglienza delle cinque emissioni da poco terminate. Ma in corsa ci sarebbero anche due conoscenze di Milly e di Ballando con le stelle, ovvero Nunzia De Girolamo alla guida attualmente di Ciao maschio nei sabati sera della Rete 1 e l’attuale detentrice della coppa di campione del programma in questione, ovvero Luisella Costamagna.

Vedremo dunque che accadrà nei prossimi mesi quando si metterà tutto nero su bianco, intanto l’appuntamento con l’edizione 2023 di Ballando con le stelle è nei sabati sera di Rai1 dal prossimo mese di ottobre.