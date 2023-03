“Salutame a Silvy“. Così Mara Venier ha fatto sapere, attraverso alcune storie Instagram, di essersi recata dai Carabinieri, dopo la nota vicenda dell’account Mediaset che su Twitter ha commentato in maniera offensiva il video messaggio inviato da Barbara d’Urso nella scorsa puntata di Domenica In. Zia Mara ha pubblicato tre scatti: nel primo ha scritto “Aspettando scuse anche private“, nel secondo ha ringraziato i carabinieri, nel terzo ha chiosato con l’ormai cult “Salutame a Silvy“, che già negli scorsi giorni aveva utilizzato via social per commentare la vicenda.

Mara Venier e Barbara d’Urso, il caso Salutame a Silvy

Domenica scorsa, Qui Mediaset, account Twitter ufficiale di Mediaset, ha risposto ad un cinguettio del blogger Fabio Fabbretti che aveva postato il videomessaggio della d’Urso per Gabriella Labate e Mara Venier: “Che cosa antipatica. tr**e mi pare azzeccato Silvy“. Tweet rimosso poco dopo, quando ormai lo screenshot era diventato virale e la frittata era fatta. L’account Mediaset a quel punto aveva spiegato di aver “rilevato un accesso anomalo al nostro profilo”. Per poi essere disattivato. Il giorno dopo dal Biscione erano arrivate le scuse formali: “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate“.

Da Barbara d’Urso non sono giunte reazioni, mentre la Venier, tramite le storie Instagram aveva subito replicato, facendo capire di non aver accettato le scuse: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojoni. Salutame a Silvy“.

Mara Venier dai Carabinieri

Mara Venier è andata dai Carabinieri per sporgere denuncia contro Mediaset? La domanda, a vedere quanto pubblicato poco fa su Instagram, appare lecita. Abbiamo contattato la diretta interessata per avere dei chiarimenti in merito. La conduttrice ci ha detto di non voler fornire ulteriori chiarimenti, limitandosi a un emblematico “Chi vuol capire, capisce“.