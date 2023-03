Domenica serena per tutti? Macché! Dopo il caos Rai generato domenica scorsa tra parolacce in diretta e battute uscite male (ma male male), a questo giro è il turno di Mediaset. No, stavolta il Grande Fratello VIP non c’entra nulla, ma a passare ore decisamente poco felici è stata l’entourage dell’account Twitter di Mediaset @QuiMediaset_it nel pomeriggio di ieri, 26 marzo 2023.

Innanzitutto riprendiamo una delle curiosità raccontate ieri nelle nostre pagine: la comparsata a sorpresa di Barbara d’Urso a Domenica IN. Abbiamo parlato di un intervento che ha generato diverse reazioni e considerazioni in formato cinguettio tra critiche ed elogi (prevedibili, lo abbiamo sottolineato). Quello che certamente non potevamo prevedere è la registrazione di un’uscita decisamente infelice che non viene twittata da un profilo di un perfetto sconosciuto, bensì proprio dal social di Mediaset.

In risposta ad un tweet del blogger Fabio Fabbretti che ha postato il videomessaggio della d’Urso per Gabriella Labate e Mara Venier, tra i commenti in bella vista ne compare uno ‘fuori programma’ e che recita testuali parole “che cosa antipatica. tr**e mi pare azzeccato silvy“. Lo choc pervade il social, la risposta viene rimossa poco dopo, ma ormai la frittata è fatta.

Come un tornado devastante lo screenshot fa il giro del web provocando indignazione, polemiche e grattacapi sul perché e come è potuto accadere uno scivololone del genere.

Solidarietà alle donne direttamente interessate da queste offese, anche se è facile immaginare chi possano essere. Chissà chi è “Silvy”, la persona a cui stava rispondendo.#DomenicaIn pic.twitter.com/S7lGoF9IfO — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 26, 2023

“Chi è silvy?” – “A chi stava scrivendo in realtà?” le domande più gettonate scritte dagli utenti, le stesse che difficilmente troveranno una risposta.

A errore avvenuto QuiMediaset comunica di aver subìto un attacco hacker: “Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfuzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio.” ma non è tutto, passa poco tempo e l’account viene temporaneamente disattivato. Il giallo si infittisce e intanto nei trending topic “Mediaset” raggiunge le prime posizioni. Un risultato tutt’altro che lusinghiero, anzi…

Mara Venier – una che difficilmente le manda a dire – reagisce e su Instagram oggi ha repostato il tweet incriminato per ben due volte insieme ad un brano sarcasticamente elegante “Comme un garçon” di Sylvie Vartan. Barbara d’Urso invece ha scelto di by-passare la vicenda senza commentare. Nemmeno a Pomeriggio cinque.

Mediaset si scusa (ma non fa nomi): “Fatto gravissimo. Commento vergognoso nei confronti di persone che stimiamo”

Oggi 27 marzo, a quasi 24 ore dal fatto, QuiMediaset_it ha riaperto i battenti su Twitter, mentre sui restanti social il canale non ha mai chiuso. Si scusano per l’accaduto: “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto – si legge in un comunicato in cui inspiegagbilmente non vengono menzionati né il nome e né il cognome – Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate“.