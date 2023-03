Barbara d’Urso a Domenica IN. No non è uno scherzo. Per ora resta un utopia, ma un barlume di possibilità sulla presenza della conduttrice Mediaset – via libera permettendo – in carne e ossa nello studio della collega Mara Venier c’è. Si riaccende perlomeno l’ipotesi dopo una comparsata a sorpresa avvenuta per l’amica Gabriella Labate, tornata oggi (nella ventottesima puntata) ospite del contenitore domenicale di Rai 1 dopo un rinvio dell’intervista causa tempi stretti.

La d’Urso si mostra in un videomessaggio tra le mura di casa spendendo belle parole per la moglie del cantante Raf con cui ha un rapporto d’affetto stretto da anni “Rido perché sto pensando quello che tu penserai quando mi vedi là a Domenica IN, da Mara” dice in apertura aggiungendo “A parte che me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di ‘no‘“. Nella clip evidenzia di essere a “casuccia” vestita con il “pigiamello“, insomma la tenuta da casa, non gli outfit domenicali che indossava una volta per la sua Domenica Live.

Perché, in effetti, questo contrappasso è piuttosto curioso: colei che ha padroneggiato la domenica pomeriggio di Canale 5 per svariati anni incrociando la sua ex dirimpettaia Mara Venier, questo pomeriggio (26 marzo 2023) la ritroviamo in un videomessaggio per una sorpresa ad una sua amica. Pare quasi di fare un giro nel tanto citato metaverso, se non fosse che Barbara d’Urso oggi non è più la protagonista della domenica televisiva da quando Maria de Filippi si è riconquistata il pomeriggio del giorno festivo, riportando alla rete di Giancarlo Scheri numeri importanti per la fascia del daytime pomeridiano domenicale.

“Mara! Mi mancano tanto le nostre serate con i calzettoni a guardare la televisione. Non con l’amatriciana, te lo dico già da adesso“. La Venier sorride e ringrazia Barbara d’Urso per l’intervento. (QUI LA PUNTATA)

Come detto, la presenza della d’Urso – seppure in una clip registrata – è stata inaspettata. Prevedibile l’effetto dal web con un’ondata di tweet di utenti quasi increduli alla vista della conduttrice di Pomeriggio cinque in territorio Rai (venerdì – fra l’altro – abbiamo visto l’imitatore Vincenzo de Lucia proprio nei panni della d’Urso a Benedetta Primavera, stessa puntata in cui è stata ospite Mara Venier).

La signora della domenica (e parliamo di Mara) penserà di portare l’amica Barbara in una delle prossime puntate di Domenica IN?