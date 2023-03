Domenica 26 marzo 2023, l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo pomeriggio festivo carico di ospiti, temi che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio della domenica.

Paolo Limiti è stato uno dei parolieri più prolifici della musica leggera italiana e non solo è stato anche uno degli autori e conduttori più affermati della nostra televisione, dai debutti come autore con Mike Bongiorno ed il suo mitico Rischiatutto, fino alla conduzione di alcuni dei programmi più popolari in Rai, ricordiamo Ci vediamo in tv nel primo pomeriggio di Rai2 e di Rai1. Alla sua figura Mara Venier, sua grande amica e persona a cui era molto legata, ha voluto dedicare una larga parte della puntata numero ventotto di Domenica in. Ricordiamo che Mara lo chiamò nella stagione 2004-2005, in un momento down della carriera di Limiti quando la Rai non lo chiamava più, al suo fianco di quell’edizione di Domenica in insieme a Massimo Giletti.

Con Mara domenica ci saranno tutti gli amici del grande Paolo Limiti, che ci fece il grande regalo di essere uno dei protagonisti della stagione 2014 qui su TvBlog della nostra rubrica “Fuori gli autori”. Con zia Mara in studio ci sarà Justine Mattera, con cui fece molti programmi e che fu sua moglie. Quindi la cantante Giovanna e poi Tiziana Rivale (che canterà “La voce del silenzio” uno dei brani più celebri scritti da Limiti e portato al successo dalla sua amica Mina). Ci saranno poi Manuela Villa, Iva Zanicchi, Gigi Finizio, un collegamento con Los Angeles con gli amici di Paolo e Mara ed una lunga intervista con Carlo Cinque, collaboratore di Limiti, persona che gli è stata a fianco negli ultimi 10 anni della sua vita e che ora si occupa dell’associazione Etta e Paolo Limiti.

Mediaset non dà la liberatoria ad Orietta Berti

Non ci sarà invece Orietta Berti, grande amica di Paolo Limiti, invitata da Mara per questo ricordo, perchè non ha avuto la liberatoria da parte di Pier Silvio Berlusconi (lei ha un contratto con Mediaset per il Grande fratello vip e per un futuro show di prima serata). Lascia un po’ basiti questa decisione dell’AD di Mediaset di non concedere il permesso ad una delle più grande amiche di Paolo Limiti per andare a Domenica in per ricordarlo, quando oltretutto su Canale 5 a quell’ora non ci sono produzioni d’intrattenimento originali. Peccato.

Gli altri ospiti

Altri momenti della prossima puntata di Domenica in con Walter Veltroni e Neri Marcorè che parleranno del loro film “Quando“, poi torna Gabriella Labate, la moglie di Raf, per proseguire la chiacchierata di domenica scorsa, quindi la cantante Giorgia e l’attore Rocco Papaleo,

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata del 26 marzo 2023 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier dalle ore 14 naturalmente su Rai1.