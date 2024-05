Torna su Rai 3 Dilemmi, la terza edizione del programma ideato e condotto dallo scrittore Gianrico Carofiglio. L’ex giudice di Bari da anni scrittore di successo, nelle sei puntate in seconda serata in cui affronterà ogni volta un dilemma diverso, una questione controversa che si presta a interpretazioni e soluzioni molto differenti.

Il dilemma della desinenza è il tema della prima puntata in onda domenica 19 maggio alle 23.15 sul terzo canale. Ospiti: lo scrittore Premio Strega 2021 con il romanzo Due vite Emanuele Trevi e la sociolinguista Vera Gheno.

Il dilemma si concentra sull’opportunità o meno di cambiare di punto in bianco le convenzioni linguistiche di genere per indicare le professioni al femminile; comprendere se l’uso del genere maschile per le professioni sia ancora una soluzione pragmatica che facilita la comprensione reciproca o se viceversa sia il precipitato di una discriminazione di genere. Proprio la sociolinguista Vera Gheno ha dedicato molti dei suoi studi a questo argomento, illustrando tra le molte soluzioni disponibili quella dello schwa. Naturalmente non è solo nella lingua italiana che le comunità, soprattutto quelle LGBTQIA+, stanno studiando soluzioni per comprendere anche persone che dichiarano di non appartenere a nessuno dei due generi e che quindi si definiscono non binarie.

Se sia più utile concentrarsi sull’uguaglianza di opportunità e sulla valorizzazione delle competenze indipendentemente dal genere o se l’uso del maschile per le professioni non dovrebbe essere interpretato come una forma di discriminazione, ma piuttosto come una semplice convenzione di natura linguistica che non pregiudica il valore o le capacità delle persone in base al loro genere.

Il libraio indipendente ospite della prima puntata è Diana Grattini della Libreria Acqua Alta di Venezia. La chiusura della puntata sarà affidata ai musicisti Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, che si esibiranno con brani della tradizione musicale italiana e interazionale, legati ai dilemmi di puntata.