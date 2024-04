Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 28 aprile 2024 a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1. Puntata naturalmente ricca di ospiti e temi per intrattenere il pubblico che deciderà di passare questo giorno di festa davanti ai teleschermi di Rai1 in compagnia di Mara Venier.

Il Sandokan originale a Domenica in

Se sabato sera i telespettatori di Canale 5 potranno vedere la copia (Can Yaman, attore che rifarà Sandokan in arrivo in autunno su Rai1, sarà ospite di Amici) domenica nella diretta di Domenica in Mara Venier avrà l’originale. Ospite infatti della trentatreesima puntata di Domenica in sarà l’attore Kabir Bedi interprete della famosissima serie di Sergio Sollima Sandokan andata in onda sempre su Rai1 nel 1976. Sceneggiato quello che fu un successo clamoroso con ascolti di oltre 27 milioni di telespettatori. Successo anche per la famosa sigla “Sandokan” dei fratelli Guido e Maurizio De Angelis, singolo più venduto del 1976.

Cinque donne per Kabir Bedi

Ad intervistare Kabir Bedi, insieme alla conduttrice del programma Mara Venier, ci saranno quattro donne: Candida Morvillo, Barbara Alberti, Katia Ricciarelli e Rossella Erra“. A seguire poi un numero musicale su “Bollywood” la celebre mecca del cinema made in India.

Faccia a faccia con Lory Del Santo

Spazio poi ad una lunga intervista faccia a faccia con protagonista Lory Del Santo. Mara Venier proporrà al suo pubblico una delle sue inconfondibili ed inimitabili interviste a cuore aperto. Di fronte a lei questa volta un personaggio che ha dovuto passare fasi molto delicate e brutte nel corso della sua tormentata vita, fatta di successi, soddisfazioni, ma anche purtroppo di tragedie personali.

Roberto Bolle e Leo Gassman a Domenica in

In arrivo poi nella prossima puntata di Domenica in il ballerino e ormai personaggio televisivo Roberto Bolle che nel corso dell’intervista che gli farà zia Mara parlerà anche del suo programma “Viva la danza” in onda su Rai1 lunedì 29 aprile in prima serata. Eccoci poi alla musica con Leo Gassman ed il suo ultimo singolo dal titolo “Take that”.

Il cinema con Adriano Giannini e Riccardo Scamarcio. Si chiude con Andrea Sannino

Cinema di prima categoria poi a Domenica in con ospiti Adriano Giannini e Riccardo Scamarcio che parleranno del loro film “Sei fratelli”, opera diretta da Simone Godano, nelle sale cinematografiche dal primo maggio. Chiude Andrea Sannino con la sua nuova canzone ‘Muri’ pe’ tte‘. L’appuntamento dunque è per la trentatreesima puntata di Domenica in a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1 il prossimo 28 aprile 2024, il tutto diretto e condotto come sempre da Mara Venier.