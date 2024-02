Lo scorso 23 febbraio è giunta al termine la nona e ultima edizione di Ciao Darwin, lo show “antropologico” di Paolo Bonolis, andato in onda su Canale 5, che, nel corso della sua esistenza, ha coperto un arco temporale praticamente di venticinque anni. La prima puntata della prima edizione, infatti, andò in onda nel lontano 3 ottobre 1998.

In un quarto di secolo, Paolo Bonolis ha riproposto Ciao Darwin, come già anticipato, nove volte: le prime tre edizioni andarono in onda consecutivamente, nelle stagioni televisive 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001; la quarta edizione andò in onda nella primavera nel 2003 mentre la quinta edizione, con il sottotitolo L’anello mancante, andò in onda nell’autunno del 2007; nella primavera del 2010, il varietà tornò in onda con la sesta edizione, con il sottotitolo La regressione; la settima edizione, invece, andò in onda nella primavera del 2016, con il sottotitolo La resurrezione (riferimento al fatto che la sesta edizione, che si chiuse con il “funerale” del programma, avrebbe dovuto essere l’ultima); l’ottava edizione, dal sottotitolo Terre desolate, andò in onda nel 2019 e l’ultima edizione, ovviamente, è andata in onda in questa stagione, con il sottotitolo Giovanni 8,7, un’edizione non particolarmente fortunata per quanto ha riguardato gli ascolti.

Ciao Darwin Rewind: quando va in onda?

Canale 5 celebrerà i 25 anni di Ciao Darwin con una serata speciale dal titolo Ciao Darwin Rewind che conterrà interviste inedite ai due mattatori del programma, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, al regista Roberto Cenci e al team autoriale e produttivo del programma, che racconteranno curiosità, aneddoti e retroscena di Ciao Darwin oltre a ripercorrerne i momenti rimasti nella storia.

103 puntate, 9.390 concorrenti, 34 Madri Natura, 5 Padri Natura sono solo alcuni dei numeri riguardanti Ciao Darwin, format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi, esportato in questi anni anche in diversi paesi nel mondo, dal quale sono stati tratti anche diversi spin-off e puntate speciali come Ciao Darwin Story, Ciao Darwin – A grande richiesta, Ciao Darwin – Istruzioni per l’uso, Ciao Darwin – A spasso nel tempo, Ciao Darwin – Speciale Madre Natura e Ciao Darwin – Darwin di Donatello.

Ciao Darwin Rewind, prodotto da SDL2005, andrà in onda martedì 27 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:45.