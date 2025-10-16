Love Bugs, il ritorno: le “pillole di umorismo” possono cambiare (ancora) il piccolo schermo

Love Bugs tornerà in palinsesto. Da Italia Uno a Tv8, la fortunata serie comica avrà due nuovi interpreti: Brenda Lodigiani e Michele Rosiello.

In principio era Fabio De Luigi con Michelle Hunziker, poi è toccato alla Canalis. Ultimi, ma non per importanza: Emilio Solfrizzi e Giorgia Surina. Love Bugs ha fatto ridere ed emozionare generazioni nei primi anni del Duemila. La forza della serie comica è proprio la rapidità di certi meccanismi. Tutto molto istantaneo: un episodio dura pochi minuti, poi ne comincia subito un altro.

La chiave è riuscire a solleticare lo spettatore fra sketch e risate. De Luigi e Hunziker sono stati maestri in questo tipo di arte televisiva. La costruzione del programma torna in palinsesto. Toccherà a TV8 (il canale in chiaro di Sky) ereditare un pesante bagaglio di consensi: al posto di Michelle Hunziker e Fabio De Luigi, ci saranno Brenda Lodigiani e Michele Rosiello. L’intenzione di Sky, con la supervisione artistica di Ivan Cotroneo (che cura anche la regia con Michele Rho), è quella di riportare all’attenzione del pubblico generalista i bug della coppia moderna con simpatia, originalità e divertimento.

Love Bugs torna su Sky

Non a caso è stata scelta una presenza illustre del piccolo schermo come la Lodigiani, che dopo il successo con la Gialappa’s Band e i consensi ottenuti su RealTime, sta vivendo una vera e propria età dell’oro, in grado di ravvivare anche l’aspetto comico con un bagaglio interpretativo denso di registri. Lo stesso discorso può essere anche fatto Michele Rosiello, già noto per la partecipazione in Mina Settembre e Guida Astronomica per Cuori Infranti.

Il programma è prodotto da Blue Yazmine e la sceneggiatura è curata da Massimo Chiellini in collaborazione con Andrea Camerini, Andrea De Marinis, Matteo Levati e Marianna Stefanucci. Valore aggiunto della nuova edizione di un cult, si comincia il prossimo 24 novembre 2025 dal lunedì al venerdì alle 19.30, è sicuramente la tendenza dell’ascoltatore medio a fagocitare episodi seriali senza soluzione di continuità. Una serie comica come Love Bugs, nel 2004, era una novità.

Passato e presente si intrecciano sul piccolo schermo

Oggi può essere una consuetudine gradevole e ricca di sorprese. La prima è senza dubbio la maggiore predisposizione degli utenti alla fruizione di ciascun episodio. In un tempo dove divorare serie è diventata una tendenza collettiva, Love Bugs dimostra che l’immediatezza – se accompagnata da una buona dose di creatività e leggerezza – può ancora fare la differenza sul piccolo schermo.

I paragoni con il passato (Hunziker e De Luigi) non potranno essere fatti, ma sarà possibile senz’altro tornare a divertirsi come un tempo non troppo lontano con nuovi espedienti narrativi e altrettanti aneddoti in grado di trovare il proprio spazio anche nell’universo social.