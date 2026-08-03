Le Iene, cambio alla conduzione: Angioni passa il testimone a Pisani, aspettando la Gialappa’s Band

Max Angioni è pronto a lasciare la conduzione de Le Iene. Al suo posto dovrebbe subentrare il collega Andrea Pisani che affiancherà Veronica Gentili alla conduzione. Intanto la Gialappa’s Band è in trattativa con l’attore comico nato a Como.

Le Iene si rinnova. Il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni è reduce da una stagione importante, con dati d’ascolto più che soddisfacenti. Percentuali vicine al 10% ogni settimana, talvolta anche oltre. Il programma ideato da Davide Parenti funziona anche nella sua versione Inside. Quella maggiormente dedita all’approfondimento. Il formato standard, ormai, è un marchio di fabbrica Mediaset in grado di mescolare al meglio informazione e intrattenimento. Vietato cullarsi sugli allori, dopo tanto successo è arrivato il momento di rinnovarsi ancora.

Qualche Iena entra e qualcun altra esce dopo tanti anni sulla cresta dell’onda: Nicolò De DeVitiis lascia il programma per “provare a diventare grande”. Parole sue che ha lasciato impresse, magari a futura memoria, sul proprio account Instagram ufficiale. Per molti Le Iene è stata una scuola, ora è il momento di finire l’apprendistato e provare a camminare – forse sempre all’interno di Mediaset – con le proprie gambe. Discorso che vale un po’ per chiunque, tranne i pilastri del programma come Giulio Golia. Un altro che è pronto a passare la mano, per virare in altri lidi, è Max Angioni.

Grandi manovre a Le Iene

Il presentatore e comico ha dimostrato di funzionare nel programma: ha fatto da contraltare prima a Belen Roodriguez e poi a Veronica Gentili. Ora nuove avventure professionali lo attendono. Il piano è chiaro, come ha rivelato in anteprima il settimanale Chi: Angioni vuole concentrarsi maggiormente sulla propria attività di comico. Tanti tour ancora in piedi, non ultimo quello con lo spettacolo teatrale “Anche Meno”. Il format nello specifico è stato trasmesso anche da Mediaset, a testimonianza che Angioni – dalle parti di Cologno Monzese – è ben voluto. Attualmente, però, per lo standup comedian è tempo di nuove sfide professionali.

La prima sul grande schermo: lo vedremo impegnato in alcuni film nel corso dell’anno, la seconda sfida riguarda la satira più pura e particolare. Angioni, infatti, sarebbe in trattativa con la Gialappa’s Band per entrare a pieno regime nello show targato Tv8. Il GialappaShow, infatti, è alla ricerca di nuovi comici da inserire nell’organico. Oltre alle vecchie conoscenze senza le quali sarebbe impossibile portare avanti l’edizione. Max Angioni, nello specifico, potrebbe essere la ciliegina su una torta già ricca. Quindi il noto comico passa alla famiglia televisiva di Sky, non ufficialmente ma quasi.

Veronica Gentili cambia “spalla” televisiva

Alle Iene chi va? Veronica Gentili resta al suo posto, ma accanto a lei sta per subentrare – anche questa è un’anticipazione del settimanale Chi – Andrea Pisani. Attore e autore ultimamente noto più per il gossip che per impegni professionali. Il film “Cena di Classe”, che ha scritto insieme a un nutrito gruppo di colleghi, ha avuto un successo importante. A livello mediatico, però, Pisani è protagonista di un intreccio amoroso che ha visto la separazione dalla compagna Beatrice Arnera dopo anni di unione e una figlia in comune.

L’amore non basta, il successo neppure. Allora Pisani cavalca l’onda e il momento propizio, dal punto di vista professionale, e si accasa a Mediaset. Le Iene è stata anche la “base lavorativa” per qualche tempo di una sua collega: Maria Belen Rodriguez. La donna, successivamente, ha condiviso il palco proprio con Pisani nel corso dello show comico OnlyFun. Programma targato WarnerBrosDiscovery in onda sul Nove. Anche in questo caso, i risultati sono incoraggianti.

Max Angioni ai saluti

Resta da capire se Pisani continuerà a lavorare anche in WBD oppure no. Per il momento è pronto a unirsi alla famiglia televisiva di Davide Parenti, con la curiosità e la voglia di chi sente di poter dare il massimo anche in questa nuova veste. Lontano da pettegolezzi e indiscrezioni. Parlerà solo il lavoro, esattamente com’è stato per Max Angioni. Le Iene si rinnova e alimenta il tele-mercato. Al centro delle trattative due “cavalli di razza” per un programma che non ha bisogno di presentazioni, ma di presentatori.