Andrea Pisani al BSMT senza filtri: l’attore parla della rottura con Beatrice Arnera, arriva la risposta social della ex

Andrea Pisani passa dal BSMT e sceglie di raccontare senza filtri la fine della storia d’amore con Beatrice Arnera. I due colleghi erano legati da diversi anni, poi nel 2024 è arrivata la loro prima (e unica) figlia Matilde. Poi la fine della storia a partire da maggio 2025. Tutto lontano dai riflettori, fin quando non iniziano a uscire alcune foto presenti nei tabloid di cronaca rosa. Arnera insieme a Raoul Bova, collega conosciuto sul set di Buongiorno Mamma.

La relazione tra i due non è mai stata ufficializzata, ma secondo i cronisti che li avrebbero sorpresi insieme in più di un’occasione fra i due ci sarebbe del tenero. Tutto scattato nell’arco di poche settimane. Nel frattempo Beatrice Arnera e Andrea Pisani sono opposti che non si attraggono più e hanno addirittura, dopo essere andati in terapia di coppia, ufficializzato a mezzo social la fine della loro relazione. Va precisato che Arnera, prima che uscissero le foto sui giornali, aveva chiarito di passare un momento difficile con quello che ancora era il suo compagno.

Andrea Pisani al BSMT: “Perché è finita con Beatrice Arnera, ecco la mia verità”

La vita continua, il lavoro di entrambi anche. Pisani, nello specifico, è impegnato a Lol 6 dove – insieme a Federico Basso – fa il jolly. Quello che entra e cerca di far ridere i concorrenti in gara con battute al vetriolo e non solo. Uno dei pezzi forti nel repertorio di Pisani è il freestyle a sfondo satirico: una sorta di Rap senza filtri contro i comici presenti nel programma. All’interno di questa parentesi giocosa tira fuori una rima personale: “Spero non si sia offeso nessuno. Se così fosse me ne pento e me ne scuso, ma questa ispirazione è dalla rabbia che si trova. Quindi, se potete, salutatemi Raoul Bova”.

Il riferimento è alla presunta relazione dell’attore con l’ex compagna di Pisani. I due sono stati fotografati mano nella mano insieme in diversi contesti. Anche se il legame – come sottolineato più volte attraverso gli organi di stampa – non è mai stato ufficializzato. Il freestyle di Pisani sarebbe dovuto uscire nel 2026. L’attore comico, tuttavia, pubblica un estratto come se fosse il teaser ufficiale della trasmissione: quel contenuto fa il boom di visualizzazioni e condivisioni.

Il video social e l’intervista da Gazzoli

Veniamo alla presenza di Pisani al BSMT di Gianluca Gazzoli: il comico dal podcaster parla di tutto e – per la prima volta – anche della fine della relazione con la Arnera. Le parole sono dure e cariche di tristezza: “Mi è crollato il mondo addosso – racconta – da un giorno all’altro. Siamo andati in terapia di coppia, ho lottato tanto ma forse era tardi. Per me non c’erano i presupposti per una rottura, anche con una bambina di mezzo, poi ho cominciato a vedere quelle foto. Allora, dato che stavo soffrendo, ho deciso di esorcizzare il mio dolore sputando rime”.

Questa – da parte di Pisani – è una vera e propria confessione. Alla quale non tarda ad arrivare una risposta. A parlare stavolta è Beatrice Arnera, con una storia social: poche parole, ma altrettanto nette e circostanziate. “Le relazioni – si legge sul profilo Instagram dell’attrice – finiscono per varie ragioni. Io ho scelto di non spettacolarizzare il mio dolore. Lo faccio perchè scelgo di proteggere mia figlia e anche Andrea“. Segno che, secondo l’interprete, Pisani non avrebbe detto tutta la verità in merito alla fine della storia.

La stoccata dell’ex compagna

La stoccata è precisa: proteggere Andrea Pisani da cosa? E perchè? Questo non lo sapremo mai. In primis perché la verità sulla fine della relazione la conoscono soltanto loro due, in secundis perché entrambi – al momento – non si parlano tanto. Lo ha ammesso proprio Andrea Pisani durante la chiacchierata con Gazzoli al BSMT. Quindi non c’è modo di capire, ulteriormente, cosa sia successo davvero. Pisani e Arnera tra loro non si parlano, ma le schermaglie a distanza proseguono. In quella che somiglia sempre più alla fine amara di una soap.