Paolo Belli: età, la malattia della moglie, i figli, dove vive. Tutto sul concorrente di Ballando con le Stelle

Paolo Belli ha accettato di partecipare a Ballando con le stelle come concorrente. Dopo anni a fianco di Milly Carlucci il cantante ha deciso di mettersi in gioco: una scelta che ha sorpreso soprattutto il pubblico del consolidato talent di Rai Uno. Nato a Formigine in provincia di Modena nel 1962, Paolo si da piccolo rivela una particolare predisposizione verso la musica, Studia pianoforte e scrive i primi brani, poi finita la scuola si iscrive al conservatorio di Reggio Emilia. In seguito comincia ad esibirsi in piccoli locali e per mantenersi fa diversi lavori, il successo arriva con il gruppo Ladri di Biciclette: il loro brani conquistano le hit.

Nel 1989 il gruppo debutta con il primo album e ha anche l’occasione di partecipare a Sanremo, tutto questo permette a Belli di formarsi e di crescere professionalmente tanto che quando la band si scioglie non si fa trovare impreparato e intraprende la carriera da solista dove rivela ancora di più la sua passione per il jazz e lo swing. Nel 2000 debutta in tv a fianco di Giorgio Panariello nel format Torno Sabato e rivela subito d’essere a suo agio davanti alle telecamere. L’esperienza gli permette nel 2005 di affiancare Milly Carlucci a Ballando con le stelle, dove Paolo è anche autore delle musiche.

La sua costante presenza al talent di ballo non impedisce a Paolo di dedicarsi ad altri progetti. Nel corso degli anni ha collaborato con diversi artisti, ha presenziato ad alcune edizioni di Telethon e ha cantato diverse canzoni per il Giro d’Italia. Inoltre è stato tra i protagonisti dell’edizioni speciali dedicate al Natale dello Zecchino d’oro. Una carriera costellata di successi e di nuove esperienze. Belli non si è mai sottratto alle sfide tanto che dopo diversi anni in tv, ha debuttato anche in teatro, con uno spettacolo che ha riscosso il favore del pubblico.

Paolo Belli vita privata: la moglie e i figli

Paolo Belli è sposato con Deanna, una persona non affine al mondo dello spettacolo. Lei è una parrucchiera e non ama particolarmente i riflettori. I due hanno sempre mantenuto un basso profilo e difficilmente sono stati protagonisti del gossip. La coppia non ha figli naturali, ma ha adottato un bambino della Biellorussia di nome Vladik. Oggi è un uomo adulto che ha reso Paolo e la moglie nonni di due bellissimi nipotini.

Lo scorso anno Paolo ha interrotto i suoi impegni di lavoro per assistere la moglie malata. Il musicista non ha rivelato i dettagli della malattia, ha solo affermato che la compagna ha scoperto di avere un brutto male e per questo è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Oggi le cose sembrano andare meglio, anche se Deanna è sottoposta a continui controlli. Tra le passioni di Paolo, oltre alla musica, c’è il calcio: Belli è un accanito tifoso della Juventus.

Paolo Belli: “Ballando è una palestra di vita”

L’ex co-conduttore di Ballando con le stelle è pronto a scendere in pista. Non ha nascosto di essere emozionato anche se conosce perfettamente le dinamiche del programma. In una recente intervista ha rivelato tutto il suo entusiasmo: “Da un lato, sono felicissimo perché è un’esperienza meravigliosa che non avrei mai immaginato di vivere. Dall’altro, sono sereno perché Milly mi ha già detto che il prossimo anno tornerò a fare il conduttore. Quindi me la godo come un grande privilegio, senza ansia, con gratitudine.”

Ha poi esaltato il ballo come disciplina: “Sono sceso in sala prove e ho scoperto un mondo straordinario. Quando negli anni sentivo dire agli altri concorrenti “il ballo ti cambia”, pensavo lo dicessero solo per cortesia. Invece è vero: è una palestra per il corpo e per la mente, ti fa muovere muscoli che neanche sapevi di avere, ti libera dalle preoccupazioni e per quelle due ore di allenamento ti fa sentire bene.”