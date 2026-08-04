In vacanza con Mediaset Infinity: le serie e i film da vedere ad agosto, da Dawson’s Creek a Sole a catinelle

Che sia sotto l’ombrellone, in montagna o nelle serate in città, agosto si vive all’insegna dello streaming su Mediaset Infinity, che per il mese più vacanziero dell’anno ha preparato un’offerta pensata per ogni tipo di pubblico: storie ad alta tensione emotiva, grandi ritorni cult e collection cinematografiche dedicate al sole e al mare.

Per chi cerca storie travolgenti e ritmi serrati, le novità sono due. Montmartre è un’immersione nelle atmosfere bohémien della Parigi della Belle Époque: siamo nel 1899, e Céleste è una ballerina di cancan che per necessità economiche accetta di esibirsi come spogliarellista, scatenando un enorme scandalo nella capitale francese. Attorno a lei si intrecciano le vite di Arsène, erede di una fabbrica di automobili in fuga da un matrimonio combinato, e di Rose, giovane lavandaia intrappolata dall’uomo che ama — tre destini uniti da un segreto che nessuno dei protagonisti conosce. Un dramma d’epoca ricco di fascino e relazioni intense, tra cabaret, intrighi e passioni. Su tutt’altro registro gioca Escort Boys, serie ironica e sfrontata che racconta le vicende di quattro amici decisi a salvare la tenuta di famiglia, nella cornice affascinante della Camargue, improvvisandosi accompagnatori. Un racconto fresco e divertente sui desideri e le dinamiche relazionali contemporanee.

Il secondo filone è dedicato ai millennials — e a chiunque voglia scoprire le icone pop che hanno segnato gli anni ’90 e 2000. Torna Dawson’s Creek, il teen drama per eccellenza, quello che ha definito i sentimenti e le inquietudini di un’intera generazione e lanciato le carriere di James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams: le vicende amorose e personali di Dawson, Joey, Pacey e Jen nella piccola Capeside sono di nuovo tutte disponibili, pronte a far battere il cuore anche a chi le ha già vissute una volta. E per chi non sa stare fermo nemmeno in vacanza c’è Un Paso Adelante Next, il ritorno della celebre scuola d’arte drammatica di Madrid che a inizio anni Duemila fece ballare mezza Europa: passi di danza, ritmi travolgenti, nuove sfide e i volti storici della serie madre pronti a passare il testimone a una nuova generazione di allievi.

A completare l’offerta c’è la collection “Sotto questo sole”, attiva fino al 31 agosto: un mix curato di film, serie e contenuti vintage pensati per accompagnare le giornate estive. Al suo interno spiccano alcuni intramontabili del cinema italiano delle vacanze: l’iconico Yesterday – Vacanze al mare con Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, simbolo delle estati anni Ottanta; Sole a catinelle, il film con cui Checco Zalone ha riscritto la storia del botteghino italiano; e la commedia cult Abbronzatissimi con Gerry Calà e Teo Teocoli, insieme a una vasta selezione di commedie leggere e spensierate.

Tutto il catalogo è disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, da qualsiasi dispositivo: il compagno di viaggio perfetto per l’estate, ovunque la si passi.