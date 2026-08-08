Spettinati Weekend, l’estate su Radio2 tra curiosità e divertimento con Federica Elmi

Spettinati Weekend arriva nel fine settimana di Radio2 con Federica Elmi alla conduzione. Sabato e Domenica, dalle 10.35 alle 12.00, la radio della Rai racconta il pieno dell’estate con buona musica e tanti ospiti.

L’estate è nel pieno delle proprie potenzialità: le temperature salgono, anche se finora non si sono mai effettivamente abbassate, e le ferie incombono. Il sottofondo perfetto sono le radio. Non si ascoltano più come una volta: le tendenze e i mezzi sono cambiati, ma non l’esigenza di restare ad alta frequenza. La radio non si spegne mai, neppure in vacanza. Una voce amica fa compagnia esattamente come una cartolina che attendi con ansia: oggi le cartoline sono vintage, invece la radio – con tutte le sue innovazioni e peculiarità – resta un evergreen perchè può farti vivere sensazioni particolari ovunque senza bisogno di francobolli e indirizzi di riferimento.

A tal proposito nasce, per l’estate di RadioRai, Spettinati Weekend sulle frequenze di Radio2. Al timone della trasmissione c’è Federica Elmi, nota speaker che nella stagione autunnale e non solo ha mostrato grande duttilità e talento con Chiamami Radio2, assieme al Maestro Agostino Penna. Dediche e non solo, in quel frangente. Spettinati Weekend cambia rotta, ma conserva lo stesso spirito innovativo. Accanto a lei, in questa nuova avventura professionale, Chiara Vannoni e Donato Moscati. In cabina di regia Paolo Castro.

Spettinati Weekend con Federica Elmi

Sabato e Domenica dalle 10.30 alle 12.00, circa, Elmi accompagna idealmente gli ascoltatori nei loro fine settimana estivi. Dove può succedere di tutto e a qualcuno potrebbe addirittura cambiare la vita: le storie, non solo d’amore, sotto l’ombrellone sono tantissime. Elmi ripercorre la stagione estiva degli italiani tra aneddoti, curiosità e rivelazioni tra sorrisi e curiosità tutte da scoprire. L’ingrediente fondamentale, nella miglior tradizione di Radio2, è la buona musica con tutti i successi del momento e qualche richiamo al passato.

Spettinati Weekend è l’opportunità per ricaricare le batterie anche nelle giornate di riposo. A rendere tutto ancor più appetibile, la presenza di ospiti illustri che si alterneranno nel corso delle puntate. La bella stagione è in pieno svolgimento anche per loro e, ai microfoni di Radio2, racconteranno gli sviluppi di questa calda estate tra iniziative e particolari retroscena con il divertimento come comun denominatore.

L’appuntamento del fine settimana

Spettinati Weekend è una sorta di pillola radiofonica che si innesta nelle giornate più calde per rinfrescare la mente e rinvigorire l’anima. Una boccata d’aria nel pieno dell’arsura. Allora non resta altro che aspettare che la luce rossa si accenda, poi il viaggio dell’estate radiofonica della Rai può cominciare. Spettinati Weekend vi attende alla prossima fermata.