Mi Manda Raitre, due speciali in prima serata per sfidare Milo Infante su Rete4: l’informazione d’inchiesta cambia il prime time

Mi Manda Raitre arriva alla 36esima edizione e si guadagna, con merito, la prima serata. I diritti del consumatore con approfondimenti, curiosità e retroscena, tornano al centro del palinsesto della rete cadetta di Viale Mazzini con due speciali dal profilo importante. Il programma animerà il prime time della rete nel mese di settembre.

Idealmente quando la platea televisiva torna dalle ferie. Martedì 8 e 15 settembre 2026, dunque, Mi Manda Raitre avrà l’importante compito di dare del filo da torcere al grande ex di turno: Milo Infante comincia la sua avventura su Rete4 con Verità Nascoste e Federico Ruffo dovrà dimostrare che la trasmissione di Viale Mazzini ha la scorza dura e non teme confronti.

Mi manda Raitre approda in prima serata

Gli ascolti del programma hanno sempre avuto esiti incoraggianti, è arrivato il momento e l’occasione per dimostrare se il formato è pronto per un ulteriore salto di qualità. La trasmissione ha già avuto l’opportunità di approdare in prima serata, correva l’anno 2011: il formato era molto simile, ma lo sviluppo aveva peculiarità diverse. Ruffo, nella versione odierna, parla di tutto fra necessità e virtù di un Paese in preda a grandi cambiamenti e altrettante novità.

Quindi, prima di passare idealmente il testimone a Filorosso, Mi Manda Raitre sperimenta il ritorno in prime time. Se gli ascolti dovessero offrire buoni risultati, anche in prospettiva, non è esclusa la possibilità di mettere a punto ulteriori speciali dedicati. Questo, per la trasmissione, è un trampolino di lancio: una conferma che funge come riconoscimento dei traguardi ottenuti fino all’inizio del nuovo anno televisivo.

Due speciali nel mese di settembre

Da settembre cambierà tutto ancora una volta con qualche certezza. Mi Manda Raitre resta sempre il punto di riferimento per l’utente medio, ma l’upgrade è cercare di portare nuove porzioni di platea televisiva all’attenzione del format. Ampliare il bacino d’utenza senza alterare la composizione del programma. Misurarsi contro Infante è un salto di qualità che potrebbe aprire nuove strade a un format piuttosto longevo.