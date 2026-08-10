Temptation Island, le coppie ancora insieme dal 2015 ad oggi: amori resistiti, famiglie nate e nuove convivenze

A dodici anni dal debutto su Canale 5, molte coppie passate dal villaggio di Temptation Island continuano a incuriosire il pubblico: ci sono stati matrimoni, figli, nuove convivenze e ritorni, più o meno tranquilli, alla vita di tutti i giorni. Il programma ha lasciato dietro di sé falò accesi, chiarimenti difficili e addii senza appello. Ma non solo. Alcune storie, dopo il confronto finale, hanno trovato un equilibrio e sono andate avanti.

Dal debutto del 2014 ai falò del 2026: le coppie sopravvissute

Dal debutto del 2014 ai falò più recenti del 2026, la domanda torna ogni estate: quali coppie di Temptation Island stanno ancora insieme? Il programma, registrato in un villaggio isolato e costruito su distanze, video e tentazioni, spesso ha fatto da lente d’ingrandimento. A qualcuno ha mostrato crepe già profonde. Ad altri ha imposto di dire, finalmente, quello che era stato rimandato per mesi.

Il pubblico lo sa bene: dopo il falò finale comincia la parte più difficile. Casa, lavoro, famiglie, cellulari di nuovo accesi. È lì che si capisce se un “ricominciamo” detto davanti alle telecamere può reggere davvero. Negli anni, tra puntate, interviste successive e aggiornamenti social, alcune relazioni hanno resistito più di altre. Per loro, il passaggio nel programma è diventato una sorta di spartiacque.

Tra le storie più ricordate c’è quella di Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis, protagonisti dell’edizione 2015. Il loro percorso non fu semplice, tutt’altro. Tra tensioni, dubbi e ripensamenti, i due hanno poi ricostruito il rapporto lontano dalle telecamere. Sono arrivati al matrimonio e alla nascita dei figli. Ancora oggi, per molti fan, restano uno dei casi più solidi usciti da Temptation Island.

Matrimoni, figli e convivenze: le storie che hanno retto dopo il programma

Passare da Temptation Island alla vita normale non è mai automatico. Alcune coppie hanno raccontato, anche anni dopo, di aver dovuto rimettere mano a gelosie, abitudini e vecchie discussioni. «Ci siamo dovuti riascoltare», hanno detto in più occasioni diversi ex protagonisti. Parole semplici, senza troppi giri. Ed è proprio questo il punto: il reality finisce, ma certe dinamiche restano.

Nel gruppo delle coppie rimaste unite vengono spesso citati anche Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, passati dal programma nel 2018. Il loro percorso fu segnato da incomprensioni e momenti di forte tensione. Poi, però, la relazione è andata avanti fuori dal villaggio, fino a una vita familiare più stabile. Una storia seguita con curiosità, anche perché durante la messa in onda in pochi avrebbero scommesso su una tenuta così lunga.

Un altro nome che ritorna spesso è quello di Alberto Maritato e Speranza Capasso, protagonisti dell’edizione 2020. La loro partecipazione fece discutere, sia per la lunga storia già alle spalle sia per le difficoltà emerse davanti alle telecamere. Dopo il programma, però, i due hanno continuato insieme e hanno costruito una famiglia. Nel tempo, tra social e interviste televisive, hanno mostrato un lato più domestico: meno falò, più passeggini, compleanni e case da sistemare.

Non tutte le coppie che hanno superato il programma, naturalmente, hanno scelto il matrimonio. Per alcune il punto d’arrivo è stata la convivenza. Altre hanno preferito una relazione più riservata, lontana dalle dirette Instagram e dalle ospitate. Una scelta comprensibile. Dopo settimane in cui ogni esitazione diventa materiale televisivo, c’è anche chi sente il bisogno di sparire un po’.

2015, 2018, 2020, 2025 e 2026: le edizioni che hanno lasciato il segno

L’edizione 2015 resta una delle più ricordate proprio per il percorso di Emanuele e Alessandra. Negli anni la loro storia è diventata un riferimento per chi cerca un lieto fine dentro un programma spesso legato alle rotture. Il loro caso ha fissato quasi un modello: crisi forte, confronto doloroso, ricostruzione lenta. Non una favola senza ostacoli. Piuttosto una relazione rimessa in piedi pezzo dopo pezzo.

Nel 2018, invece, l’attenzione si è fermata su coppie molto diverse tra loro, con reazioni spesso immediate e dinamiche molto esposte. Oronzo e Valentina sono stati il caso più resistente nel tempo, almeno tra quelli rimasti più vivi nella memoria del pubblico. Le immagini dei falò, ancora oggi riprese nelle clip online, raccontano bene quanto Temptation Island lavori sui nervi scoperti.

L’edizione 2020, arrivata in un periodo televisivo particolare, ha avuto un impatto forte anche per il modo in cui alcune coppie hanno portato nel villaggio rapporti lunghi, già appesantiti da stanchezza e abitudini difficili da cambiare. Alberto e Speranza, da questo punto di vista, sono diventati uno dei casi più discussi: prima criticati, poi seguiti nel loro percorso familiare.

Per le edizioni 2025 e 2026, il quadro è più recente e quindi meno definito. Alcune relazioni sono ancora in fase di assestamento, altre sono state raccontate attraverso aggiornamenti social, interviste e contenuti pubblicati dopo la fine del programma. In questi casi serve cautela: una storia può sembrare chiusa a luglio e riaprirsi ad agosto, oppure fare il percorso contrario. Succede spesso. E il pubblico, ormai, lo sa.

Dopo il falò finale: la prova vera arriva nella vita di tutti i giorni

Il vero banco di prova, per le coppie di Temptation Island, arriva quando si spengono le telecamere. Nel villaggio tutto pesa di più: la distanza, le parole dei single, i video visti nel pinnettu, una frase detta magari di notte, con la stanchezza addosso. Fuori, invece, restano le scelte concrete. Tornare a vivere insieme. Cambiare casa. Presentarsi alle famiglie. Decidere se perdonare davvero.

Per questo le coppie ancora unite dal 2015 a oggi raccontano qualcosa di diverso dal semplice lieto fine televisivo. Parlano di compromessi, discussioni, ricadute e ripartenze. Alcune hanno scelto il matrimonio, altre hanno avuto figli, altre ancora hanno preferito una convivenza più silenziosa, senza trasformare ogni passaggio in contenuto pubblico.

Il programma condotto da Filippo Bisciglia continua a funzionare perché mette in scena domande comuni, anche se dentro un meccanismo pensato per la televisione: mi fido davvero? Voglio restare? Sto cambiando per scelta o per paura di perdere l’altro? Le coppie che hanno resistito non hanno dato tutte la stessa risposta. Però una cosa l’hanno mostrata: dopo il falò finale, il viaggio nei sentimenti non finisce. Comincia fuori, nella vita normale.