Selvaggia Lucarelli, arriva la nota Mediaset

Arriva il comunicato Mediaset: i conduttori dell’Isola dei Famosi saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin

La notizia era nell’aria da giorni, ma la conferma definitiva è arrivata in queste ore attraverso una nota ufficiale diramata da Mediaset: Selvaggia Lucarelli è la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi 2026.

Una scelta di rottura che certifica il totale rinnovamento editoriale impresso da Cologno Monzese al reality della sopravvivenza. Secondo quanto si legge nel comunicato, la giornalista è stata scelta perché «porta una nuova interpretazione editoriale del format», mettendo al servizio del programma «uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo».

Al fianco della neoconduttrice ci sarà Alvin, descritto dall’azienda come una figura «profondamente legata all’identità» del programma. Sarà lui, nel ruolo di inviato, a garantire il filo conduttore con il passato in un’edizione che azzera quasi tutti i vecchi punti di riferimento.

La nota ufficiale delinea anche la rivoluzione logistica: la troupe si trova già nelle Filippine, nuova location che prende il posto dell’Honduras, e i motori delle riprese si accenderanno ufficialmente la prossima settimana.

La rivoluzione del format: addio alla diretta e al televoto

Il comunicato di Mediaset non si limita a ufficializzare la coppia al comando, ma ratifica una metamorfosi strutturale mai vista prima nella storia del programma. L’Isola dei Famosi 2026 abbandona definitivamente la diretta: le 11 puntate previste verranno interamente registrate e montate tra giugno e luglio, per poi sbarcare nei palinsesti autunnali di Canale 5 tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Una narrazione “in differita” che blinda il ritmo del montaggio ma che, inevitabilmente, cancella l’interazione in tempo reale con il pubblico.

Di conseguenza, scompare anche il meccanismo del televoto. Le eliminazioni dei naufraghi saranno regolate esclusivamente da sfide fisiche, nomination e dinamiche interne stabilite dalla produzione.

Per evitare che la fuga di notizie estiva rovini l’effetto sorpresa per l’autunno, Mediaset ha optato per un sistema blindato: verranno registrate diverse finali alternative con vincitori differenti, tenendo il verdetto reale sotto chiave alla presenza di un notaio fino alla messa in onda dell’ultima puntata.

L’addio a Ballando con le stelle e il mistero sul cast

Questo annuncio ufficiale mette la parola fine anche a un altro tormentone televisivo: Selvaggia Lucarelli lascerà lo scranno di giurata a Ballando con le stelle dopo dieci anni di permanenza, data l’incompatibilità logistica dovuta alla concomitanza della messa in onda dei due show in autunno.

Mentre la conduzione è ormai cosa certa, Mediaset preferisce mantenere il più stretto riserbo sui concorrenti, sigillando la nota con un programmatico: «Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione saranno resi noti nelle prossime settimane».

I rumors, intanto, continuano a inseguirsi e vedono in pole position profili come Alexander Caniggia, Pierpaolo Pretelli ed Eva Grimaldi, pronti a imbarcarsi per questa nuova e sperimentale avventura oltreoceano.