Le Iene, Giulio Golia ricorda Nadia Toffa a 7 anni dalla scomparsa: “Manchi sempre moltissimo” | FOTO

Le Iene non è solo un programma televisivo: si tratta di una vera e propria “famiglia” televisiva che va in scena ogni anno. La retorica si annulla non appena ci si rende conto dell’affiatamento che c’è fra i diversi membri del programma. Dai tecnici agli inviati, fino alla complicità fra conduttori. Davide Parenti ha creato un format per tutte le stagioni che ha visto alternarsi professionisti e professioniste di vario genere che hanno provato – tra passato, presente e con un occhio verso il futuro – a cimentarsi con il giornalismo.

Le Iene, infatti, è un esempio valido di infotainment. Informazione che strizza l’occhio all’intrattenimento: un formato dalla duplice natura che macina ascolti e consenso, al netto anche di qualche critica. Le difficoltà e i momenti bui al programma non sono mancati, però è stata portata avanti sempre una determinata condotta. Le inchieste al primo posto e il motore di queste ultime lo spingeva Nadia Toffa. Non una semplice Iena: una donna forte, competente, ironica e pronta.

Nadia Toffa, il ricordo di Giulio Golia

La quale non si risparmiava in nessun contesto, il lavoro ma anche la capacità di conservare momenti importanti. Sempre in prima linea, anche quando ha accusato i primi sintomi del malore che poi l’avrebbe portata, purtroppo per estimatori e conoscenti, altrove. Si definisce miglior vita, ma per tutti la vita era migliore quando accanto c’era lei. Al punto che durante il periodo della malattia, quello più complicato, non ha smesso di fare giornalismo. Questo se lo ricordano bene gli affetti più cari, tra i quali il collega e amico Giulio Golia.

Ancora oggi Iena perchè altri panni non ha intenzione di indossarli. Giornalista con piglio indagatore e penna sferzante, prestato al video per esigenze televisive, con Nadia Toffa sempre nel cuore. Tante sono le riunioni che hanno passato insieme, per capire cosa fare in redazione, come costruire un servizio. In che modo rendere omaggio a un lavoro comune che poi avrebbe cambiato la serata di milioni di italiani. Questo per loro era esserci nonostante tutto.

7 anni dalla scomparsa della cronista

Le Iene portano bene, afferma un famoso claim. È così fra loro, si conoscono tutti e tutte e non dimenticano nulla. Quindi Nadia Toffa, anche a 7 anni dalla sua scomparsa, non può cadere nell’oblio. Semmai compie un passo in più verso l’immensità. Proprio tale principio viene sottolineato dal collega e amico Golia. Un semplice post su Instagram che arriva dritto al cuore: “Sono passati 7 anni e manchi come il primo giorno”. Un ricordo indelebile che non passa mai e ogni tanto ha bisogno di essere mostrato e rinnovato. Certi legami non si spezzano mai davvero. Le Iene e Nadia Toffa saranno sempre e comunque una cosa sola, proprio come le emozioni vissute da chi l’ha conosciuta.