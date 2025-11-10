Tensioni familiari, gelosie e scelte di vita diverse avrebbero incrinato il rapporto tra l’ex capitano giallorosso e la figlia.

“Totti e la figlia Chanel distanti”. Le indiscrezioni e i rumors su Noemi Bocchi

La fiamma del gossip torna ad accendersi attorno alla famiglia Totti. Non quella del passato, ma quella attuale e, in particolare, sul rapporto tra un padre e una figlia, come riporta Oggi. Le separazioni possono capitare, anche quando riguardano coppie simbolo come Francesco Totti e Ilary Blasi, e con il tempo si accetta l’idea. Meno accettabile, a livello umano, è vedere il raffreddamento nel rapporto tra Francesco e la figlia Chanel, da sempre ritenuta una delle persone più vicine all’ex capitano. Un distacco che non sarebbe improvviso, ma frutto di una somma di piccoli segnali che, messi insieme, delineano un quadro più complesso.

A complicare ulteriormente lo scenario, secondo le ultime ricostruzioni, ci sarebbe l’ombra della nuova vita sentimentale di Totti. La presenza di Noemi Bocchi, da tempo al suo fianco, avrebbe ridefinito equilibri già fragili dopo la separazione da Ilary Blasi. Le indiscrezioni parlano di incomprensioni crescenti e malumori sotterranei, che si manifesterebbero nei momenti privati e nelle scelte di immagine pubblica.

Rapporto complicato

Il settimanale Andrea Biavardi parla apertamente di un clima complicato tra Chanel e Noemi Bocchi. Al centro, non divergenze caratteriali o questioni pratiche, ma un sentimento più sottile e difficile da gestire: la gelosia di Bocchi nei confronti del passato affettivo di Totti. Secondo queste ricostruzioni, la nuova compagna dell’ex calciatore vivrebbe con forte fastidio il continuo legame emotivo che Totti manterrebbe con gli anni trascorsi insieme a Ilary Blasi, anni che inevitabilmente fanno parte anche della storia personale dei figli.

Questa situazione avrebbe finito per creare frizioni anche con Chanel, da sempre molto legata alla madre e protettiva nei confronti della famiglia d’origine. La giovane non avrebbe gradito alcune recenti dichiarazioni del padre come la ritrattazione di un momento memorabile che ha dato il via alla favola d’amore con la conduttrice di Mediaset, quello della maglia “Sei Unica”, dedicata alla Blasi, mostrata nel marzo 2002, durante il derby tra Roma e Lazio, vinto dalla Roma per 5-1 “.Questo sarà un pensiero degli altri. Ti dico che era per la curva, adesso però se dovessi rifarla, mi metterei più dritto, così che si capisca meglio per chi è riferita.” Sono le recenti dichiarazioni dell’ex calciatore.

A peggiorare la situazione ci sarebbero poi i diverbi legati ai progetti professionali di Chanel. La ragazza ha mostrato crescente interesse per il mondo televisivo e dei reality, attirando offerte e curiosità dagli ambienti dello spettacolo. Totti, però, non vedrebbe con favore questa esposizione, e avrebbe già in passato frenato alcune opportunità. La partecipazione della figlia alla prossima edizione di Pechino Express sarebbe stata accolta con freddezza dall’ex calciatore, che teme un’esposizione eccessiva per una ragazza così giovane.

In mezzo a queste dinamiche, non mancano le frecciate social di Ilary Blasi, che continua a far parlare di sé con messaggi indiretti ma incisivi, come una storia su Instagram in cui è apparsa con una maglietta recante la scritta ‘Se lallero’. Il quadro, al momento è quello di un rapporto padre-figlia scalfito da più fronti: una nuova compagna che fatica a convivere con il passato, una giovane donna che cerca un proprio spazio professionale e una separazione che continua a produrre tanto materiale alle cronache rosa.