GF Vip, Simone Annicchiarico fuori di sé: “Darwin una stron**ata”. Poi l’attacco a Sal Da Vinci: “Musica da sottosviluppati”

La partecipazione di Simone Annichiarico al GF Vip è già diventata un caso a causa di alcune discutibili esternazioni: ecco cosa è successo

Al Grande Fratello Vip basta una frase detta sul divano, in cucina o a pochi passi dal confessionale perché scoppi il caso. Con Simone Annicchiarico, però, la questione sembra già più delicata.

Non c’è solo una battuta scappata a microfoni accesi: il concorrente ha mostrato fin dalle prime ore nella Casa un modo di stare in gioco molto personale, poco prevedibile, capace di spiazzare gli altri inquilini e di creare qualche grattacapo al programma.

Le frasi nella Casa e il nodo della gestione in diretta

Simone Annicchiarico è entrato al GF Vip con una premessa piuttosto chiara: non è certo un frequentatore abituale dei reality. Prima di varcare la porta rossa, il figlio di Walter Chiari aveva raccontato di aver visto pochissimo il programma, appena “15 minuti” della prima edizione, aggiungendo di non seguire più la televisione da anni. Una distanza che, nelle prime ore dentro la Casa più spiata d’Italia, si è trasformata in una presenza subito riconoscibile. A tratti anche difficile da leggere.

Simone, infatti, se l’è presa con gli autori dopo una comunicazione che, a suo dire, non era chiara: “Chi deve andare in confessionale? Avete parlato come degli analfabeti, non si è capito niente…”. Parole pesanti, soprattutto in un reality dove il rapporto tra concorrenti, regia e autori fa parte del gioco, anche quando resta dietro le quinte. Poco dopo, sempre secondo quanto riportato, il concorrente avrebbe criticato anche la musica diffusa nella Casa, riferendosi a un brano di Sal Da Vinci con toni altrettanto duri: “Ragazzi, ma questa è musica per sottosviluppati”.

E non sarebbe finita lì. Annicchiarico avrebbe aggiunto un altro commento sul cantante, definendolo “quel signore tutto tinto, neomelodico”. È qui che la vicenda cambia peso. Nel flusso continuo del GF Vip, una frase può nascere come sfogo, insofferenza o provocazione. Ma quando tocca persone esterne, categorie o artisti riconoscibili, il confine tra spontaneità televisiva e scivolone diventa sottilissimo. Non a caso, sui social il caso ha iniziato a girare in fretta.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, su X, ha scritto che Annicchiarico sarà “difficile da gestire in questo GF Vip, in questa Tv, oggi”, allargando una riflessione simile anche a Marina La Rosa. Il punto, più che la singola uscita, è capire quanto il personaggio possa reggere dentro il meccanismo del reality. Un concorrente poco allineato alle regole non scritte della tv può diventare una risorsa: rompe gli equilibri, costringe gli altri a reagire, porta movimento. Ma può anche diventare un problema, soprattutto quando la franchezza scivola nell’insulto e la diretta lascia poco margine per rimediare.

Forse è questo l’aspetto più interessante del caso Annicchiarico: non siamo davanti soltanto al solito concorrente “senza filtri”, formula comoda ma spesso troppo facile. Qui sembra vedersi lo scontro tra un modo più istintivo, quasi disabituato ai codici della televisione di oggi, e un programma che vive di spontaneità controllata, dove perfino l’imprevisto deve restare entro certi limiti. La prossima puntata dirà se il GF Vip sceglierà di affrontare la questione apertamente o di lasciarla raffreddare. Intanto una cosa è già chiara: Simone Annicchiarico è diventato in poche ore uno dei nomi da tenere d’occhio, non tanto per la strategia di gioco, quanto per una domanda molto televisiva: dove finisce il personaggio e dove comincia il problema.