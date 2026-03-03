Como-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia: arbitro, formazioni | Dove vederla in tv e streaming

La Coppa Italia entra nella sua fase decisiva con le semifinali, partite che vengono disputate con la doppia sfida rispetto alle eliminatorie dirette giocate fin qui.

Stasera, martedì 3 marzo alle 21, si gioca al Sinigaglia di Como la semifinale d’andata tra i lariani di Cesc Fabregas e l’Inter di Cristian Chivu. L’altra semifinale, Lazio-Atalanta, è in programma domani sera su Italia 1. Il ritorno di entrambe le gare è in programma tra 22 e 23 aprile in orario ancora da calendarizzare

Coppa Italia, Como-Italia

Il Como arriva alla sfida in grande forma: i lariani hanno battuto Juventus e Lecce nelle ultime due di campionato e sono quinti in classifica, in piena corsa per le coppe europee. Un percorso straordinario per la squadra di Fabregas, che in Coppa Italia si è qualificata alle semifinali eliminando il Napoli ai rigori nei quarti. La nota dolente resta il rendimento contro le grandi: -appena 12 punti su 33 disponibili contro le squadre nelle prime otto posizioni, con l’Inter che rimane la bestia nera assoluta. Da quando è tornato in Serie A il Como ha perso tre volte su tre contro i nerazzurri, subendo 8 gol senza mai segnarne uno.

L’Inter dal canto suo è in testa alla Serie A con dieci punti di vantaggio sul Milan, dopo otto vittorie consecutive in campionato. Ma ha ancora in testa l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt, e stasera Chivu gestisce le energie in vista del derby di domenica. Senza Lautaro Martinez e Bonny, l’allenatore nerazzurro è costretto a soluzioni creative in attacco: in campo Esposito e Frattesi, con Thuram pronto a subentrare.

Partita condizionata anche da un gran numero di diffidati che in caso di cartellino giallo rischiano di saltare la partita di ritorno.

Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Frattesi; Esposito. All. Chivu.

Assenti

Como: Kempf. Squalificati: nessuno. Diffidati: Diego Carlos, Kuhn, Morata, Paz, Ramon, Sergi Roberto, Van der Brempt.

Inter: Lautaro Martinez (infortunato), Bonny (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: Esposito, Kamate, Sucic.

Arbitro

Marco Di Bello di Brindisi. Guardalinee Peretti e Colarossi. Quarto uomo Zuggerli. VAR Mazzoleni, AVAR Maresca

Dove vederla

Como-Inter si gioca in chiaro su Canale 5, disponibile anche sul canale 105 di Sky. In streaming gratis su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it, senza necessità di abbonamento.