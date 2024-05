Tutto l’Eurovision Song Contest 2024 minuto per minuto su TvBlog. Gli aggiornamenti in tempo reale nel giorno della finale

TvBlog apre in via del tutto straordinaria una finestra speciale sull’Eurovision Song Contest 2024. Un modo per riassumere i tanti fatti importanti che si stanno susseguendo alla vigilia di quella che – senza ombra di dubbio – possiamo definire una delle edizioni più movimentate degli ultimi anni della competizione.

Facciamo un resoconto delle notizie in breve (raccontate anche tramite Soundsblog) e, man mano, seguiamo tutti gli aggiornamenti che arrivano da Malmö.

Eurovision Song Contest, la vigilia della finale in tempo reale

– IN AGGIORNAMENTO

16:55 – Una petizione lanciata da un fan di Joost Klein è già stata firmata da più di 18mila persone. L’obiettivo è quello di riportare Klein a gareggiare questa sera (NOS).

– Una petizione lanciata da un fan di Joost Klein è già stata firmata da più di 18mila persone. L’obiettivo è quello di riportare Klein a gareggiare questa sera (NOS). 16:15 – Alessandra Mele su Instagram spiega il perché della sua decisione di ritirarsi dal ruolo di spokesperson per la Norvegia: “Le parole di unione che l’Eurovision usa, sono parole vuote. C’è un genocidio in corso e vi chiedo di aprire gli occhi“. Il riferimento è evidentemente alla partecipazione di Israele alla competizione.

Alessandra Mele su Instagram spiega il perché della sua decisione di ritirarsi dal ruolo di spokesperson per la Norvegia: “Le parole di unione che l’Eurovision usa, sono parole vuote. C’è un genocidio in corso e vi chiedo di aprire gli occhi“. Il riferimento è evidentemente alla partecipazione di Israele alla competizione. 16:00 – Nel bel mezzo della sua esibizione durante le prove, l’artista francese Slimane interrompe la sua canzone con un discorso sulla pace. “Da bambino sognavo di essere un cantante e cantare la pace“. Ha anche citato lo slogan dell’Eurovision Song Contest “Uniti dalla musica” e aggiunge “Dobbiamo essere uniti dalla musica, sì, ma con l’amore e la pace“.

15:37 – Alessandra Mele (partecipante per la Norvegia nell’ESC 2023 e quinta classificata), che avrebbe dovuto presentare il punteggio della giuria Norvegese durante la finale di stasera, si è ritirata. Al suo posto ci sarà la giornalista Ingvild Helljesen. La ragione del ritiro della Mele sarebbero ricondotti alla situazione tesa che si è verificata a Malmö.

– (partecipante per la Norvegia nell’ESC 2023 e quinta classificata), che avrebbe dovuto presentare il punteggio della giuria Norvegese durante la finale di stasera, si è ritirata. Al suo posto ci sarà la giornalista Ingvild Helljesen. La ragione del ritiro della Mele sarebbero ricondotti alla situazione tesa che si è verificata a Malmö. La squalifica dell’artista olandese Joost Klein ha provocato forti reazioni nella delegazione olandese. L’EBU ha così indetto una riunione di crisi (riferisce il broadcaster ufficiale svedese SVT).

(riferisce il broadcaster ufficiale svedese SVT). 15:05 – L’artista irlandese Bambie Thug ha saltato le prove di oggi pomeriggio e spiega l’accaduto su Instagram.”Mentre stavamo aspettando di salire sul palco, si è creata una situazione che ho sentito il bisogno di portare all’attenzione dell’EBU. L’UER ha preso sul serio la questione e abbiamo discusso su ciò che deve essere fatto. Questo significa che salterò la prova generale. Mi dispiace per tutti i fan che sono venuti a vedermi. Spero di vedervi dal palco stasera“.Bambie Thug quindi ha specificato puntando il dito contro la tv israeliana: “Ha parlato male di noi”

L’artista irlandese e spiega l’accaduto su Instagram.”Mentre stavamo aspettando di salire sul palco, si è creata una situazione che ho sentito il bisogno di portare all’attenzione dell’EBU. L’UER ha preso sul serio la questione e abbiamo discusso su ciò che deve essere fatto. Questo significa che salterò la prova generale. Mi dispiace per tutti i fan che sono venuti a vedermi. Spero di vedervi dal palco stasera“.Bambie Thug quindi ha specificato puntando il dito contro la tv israeliana: “Ha parlato male di noi” 14:45 – Nelle prove di oggi pomeriggio, durante la sfilata (flag parade) delle bandiere all’inizio delle prove, mancavano gli artisti della Svizzera, dall’Irlanda e dalla Grecia.

Nelle prove di oggi pomeriggio, durante la sfilata (flag parade) delle bandiere all’inizio delle prove, mancavano gli artisti della 14:30 – Gli spettatori olandesi potranno comunque votare nella finalissima e il risultato della giuria olandese è ancora valido. Il codice cinque, numero che era stato assegnato all’Olanda, non sarà sostituito da nessun altro. Tutti i partecipanti alla finale manterranno così le loro posizioni di partenza. Per Angelina Mango il numero sarà regolarmente il 15.

nella finalissima e il risultato della giuria olandese è ancora valido. Il codice cinque, numero che era stato assegnato all’Olanda, non sarà sostituito da nessun altro. Tutti i partecipanti alla finale manterranno così le loro posizioni di partenza. Per Angelina Mango il numero sarà regolarmente il 15. 13:56 – Il broadcaster Olandese AVROTROS sostiene che la decisione dell’EBU contro Joost Klein sia stata “sproporzionata” scrivono nella loro nota. “Abbiamo preso atto della squalifica dell’EBU. Siamo scioccati dalla decisione. Ne siamo profondamente dispiaciuti e torneremo sulla questione”.

Il broadcaster Olandese AVROTROS sostiene che la decisione dell’EBU contro Joost Klein sia stata “sproporzionata” scrivono nella loro nota. “Abbiamo preso atto della squalifica dell’EBU. Siamo scioccati dalla decisione. Ne siamo profondamente dispiaciuti e torneremo sulla questione”. 12:30 – La giornata è cominciata così come l’abbiamo lasciata ieri, con il giallo del rappresentante dei Paesi Bassi Joost Klein. Dopo non aver preso parte alla Jury Show di ieri, il caso si è evoluto rapidamente nella tarda mattinata maturando con la squalifica dell’artista. L’annuncio è arrivato dall’EBU in un comunicato stampa:“Abbiamo una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti inappropriati durante l’evento e ci impegniamo a fornire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutto il personale della competizione. Alla luce di ciò, il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro del team è considerato contrario alle regole della competizione”. L’EBU scrive inoltre che l’incidente – contrariamente ad alcuni resoconti dei media – “non ha coinvolto nessun altro artista o membro della delegazione”.