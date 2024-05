Viene presentato questa mattina a Roma Eurovision Song Contest 2024, che vedrà per la Rai ancora una volta il commento di Corsi e Maionchi

Ad una settimana dalla seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2024 e a cinque giorni dall’inizio della manifestazione, in Rai viene presentato oggi l’evento. A farlo saranno la presidente Marinella Soldi, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea e il suo vice Claudio Fasulo. Insieme a loro Simona Martorelli, direttrice delle Relazioni Internazionali, e Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2. Non mancheranno poi le due voci a cui è affidato il commento televisivo delle due semifinali e della finale, ovvero Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Le due semifinali dell’ESC saranno trasmesse martedì 7 e giovedì 9 maggio su Rai 2. Sarà presente un’anteprima tra le 20:15 e le 20:30, per poi seguire l’evento in diretta dalle 21:00, al termine del Tg2 delle 20:30. Nei primi due appuntamenti Corsi e Maionchi si affiancheranno a distanza nel commento. Maionchi, infatti, sarà impegnata a Roma con la prima puntata di L’AcchiappaTalenti. Raggiungerà Corsi a Malmö solo per la finale di sabato 11 maggio.

Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024 con La noia, sarà la voce che rappresenterà l’Italia a questo Eurovision. Come da novità di regolamento, nonostante l’Italia sia già di diritto in finale, Angelina Mango si esibirà anche durante una semifinale. Per lei l’occasione sarà nel corso della seconda semifinale, quella di giovedì 9 maggio. La sua sarà la quartultima esibizione della serata.

Eurovision Song Contest 2024 sarà trasmesso anche via radio. A Diletta Parlangeli e Matteo spetterà il commento ufficiale su Rai Radio 2. Inoltre l’evento, grazie a Rai Pubblica Utilità, sarà sottotitolato e audiodescritto per tutte e tre le serate. L’Eurovision Song Contest sarà così interamente accessibile grazie alla Lingua dei Segni.

La conferenza stampa di presentazione si terrà questa mattina a Roma in viale Mazzini. TvBlog seguirà con il consueto liveblogging la presentazione. Se non volete perdervi nessuna dichiarazione e aggiornamento su quanto verrà detto, vi aspettiamo qui.