A meno di due mesi dal suo inizio, l’Eurovision Song Contest annuncia una novità per l’edizione 2024. Per la prima volta i big five (Francia, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito), insieme al paese ospitante (in questo caso la Svezia), potranno far esibire i propri cantanti in gara nel corso delle semifinali. In passato, invece, durante le due semifinali si trasmetteva solamente un filmato delle prove già registrate.

Questo farà sì che nella prima semifinale di martedì 7 maggio si esibiranno i rappresentanti di Germania, Svezia e Regno Unito, mentre giovedì 9 maggio toccherà a quelli di Francia, Italia e Spagna. I cantanti, infatti, si esibiranno nella semifinale in cui il loro paese è abilitato al voto, che ovviamente non li riguarderà in quanto già finalisti. Angelina Mango, dunque, si esibirà per la prima volta sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024 giovedì 9 maggio.

Le esibizioni non saranno inserite negli “interval act”, ma alternandole a quelle delle canzoni in gara per l’accesso alla finale. Sia Ebba Adielsson (produttrice esecutiva di ESC 2024) che Martin Österdahl (excecutive supervisor di ESC) spiegano questa scelta con la volontà di rendere più equa la gara, garantendo a tutti i paesi in gara la possibilità di esibirsi due volte sul palco.

Cambia inoltre anche il televoto per la finale. Verrà, infatti, aperto prima dell’inizio delle varie esibizioni e non al termine di queste. Ci sarà così, dunque, tutta la sera per votare. Questo – spiega Martin Österdahl – proprio perché tutti i paesi si saranno già esibiti una volta.

È sempre notizia di oggi che alla riunione dei capi delegazione a Malmö è stato sorteggiato il paese che si esibirà per primo nella finale. Si tratta proprio della Svezia, il paese ospitante l’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. L’ordine di esibizione dei restanti paesi sarà sorteggiato in una successiva data.