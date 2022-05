Seconda semifinale di Eurovision 2022 in diretta su Rai 1 questa sera, giovedì 12 maggio, con Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan live dal Pala Olimpico di Torino e il commento live in italiano di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico per i telespettatori dell’ammiraglia. Come vedere l’Eurovision 2022 in tv e in streaming, con tutti gli audio e i servizi disponibili lo riassumiamo qui (e confidiamo che questa sera l’audio originale sui canali audio dedicati di Rai 1 e RaiPlay sia attivato subito e non a metà serata).

Dopo le prime 17 esibizioni – e il passaggio delle prime 10 delegazioni alla Grand Final di sabato 14 maggio – è tempo di seguire gli altri 18 Paesi in gara e definire così il parterre di finalisti che si contenderanno la vittoria di questa 66esima edizione.

La Prima Semifinale è andata, tra qualche malumore (e molta amarezza) per la scenografia e per ‘l’omaggio’ a Raffaella Carrà, con un generale apprezzamento per la conduzione live e con opinioni divise sul commento italiano. Chi ha scoperto l’Eurovision solo ora, non ha potuto che stupirsi dei ritmi serratissimi che hanno permesso di far esibire i 17 paesi, ospitare tre momenti di spettacolo e creare la suspance da eliminazione in soli 135 minuti: una roba scioccante per chi è abituato alle 4,5 ore di diretta sanremese.

Per fare una sintesi della Prima Semifinale (l’analisi la trovate nel nostro commento dettagliato), le Delegazioni non hanno offerto un grande show per allestimenti e outfit, fatte salve alcune eccezioni – non strepitose –, e non è chiaro quanto sia dipeso dalla promessa di un sole cinetico rimasto però fermo sullo sfondo e di una cascata che sembra aver inibito il vento. Le emozioni vere sono venute dalla performance di Diodato, che ha portato Fai rumore sul palco dell’Eurovision due anni dopo la sua vittoria, ma in Italia dopo quel video nell’Arena di Verona deserta che ha rappresentato il momento più poetico di un lockdown inconcepibile solo qualche settimana prima: suggestive le luci, magnifico il concept di Laccio, perfetta l’esecuzione. Il miglior momento della serata.

Nella Seconda Semifinale tocca invece a Il Volo portare la musica italiana sul palco dell’Eurovision Song Contest, ma la positività al Covid di Gianluca ha costretto il gruppo autoriale a trovare una soluzione ‘virtuale’: due terzi del trio saranno al Pala Olimpico, mentre Gianluca sarà in collegamento. Vi suggeriamo di non perdervi il momento: tra effetti da ‘tempietto greco’, effetti di luci e fiamme e un led visibile solo ai lati del sole immobile la performance si presenta come l’esatto opposto di quanto visto martedì con Diodato.

Annunciato anche il duetto ‘sulla pace’ di Mika e Laura Pausini, che cantano Fragile di Sting e People have the power di Patti Smith. Apertura da ballerino per Cattelan, che omaggia uno dei main sponsor dell’evento, Tik Tok: e sull’aderenza di Tik Tok – social cinese – ai valori predicati dall’EBU si è discusso nella conferenza stampa di ieri, nella quale il supervisor Osterdahl si è limitato a dire che la partnership sarà valutata a fine edizione ma che per ora ne sono entusiasti. Ma vediamo la scaletta, in attesa di quella dettagliata.

Eurovision 2022, scaletta seconda semifinale – Giovedì 12 maggio

Opening act: performance di Alessandro Cattelan tra ballo e Tik Tok.

Interval Act: Il Volo con il brano che portarono a Eurovision 2015 classificandosi terzi (pur essendo primi al televoto) ma in una nuova versione e internazionale: il trio canterà infatti You are my everything (Grande amore) con gli arrangiamenti rock sinfonici del M° Enrico Melozzi. A causa della positività al Covid, Gianluca Ginoble si esibisce da remoto.

Durante l’Interval act prevsto anche un duetto Pausini – Mika su Fragile di Sting e People have the Power di Patti Smith.

Nella seconda semifinale possono votare (per sorteggio) le Big Gran Bretagna, Spagna e Germania, di cui saranno mostrate le clip dell’esibizione, che vedremo integralmente solo sabato durante la finale.

Nella Prima parte si esibiscono (in ordine di uscita)

Nella Seconda parte si esibiscono

Eurovision 2022, come si vota

Stasera il pubblico italiano non può votare. Ricordiamo, in vista della finale di sabato quando potremo rivotare, che NON SI PUO’ VOTARE PER IL PROPRIO PAESE. Cinque voti disponibili via telefono, SMS e APP a pagamento.