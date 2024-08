Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea in Svizzera: quando saranno le semifinali e la finale

L’Eurovision Song Contest 2025 si terrà in Svizzera e la città che ospiterà uno dei più affascinanti eventi dell’anno sarà Basilea. Nonostante una competizione piuttosto agguerrita con Ginevra, quest’ultima non è stata scelta nel processo di selezione, come comunicato oggi dalla SRG SSR (Società svizzera di radiotelevisione).

Eurovision 2025, la conferma dell’EBU

Il team centrale del progetto Eurovision della SSR ha presentato la propria raccomandazione per la città ospitante al comitato di pilotaggio. Ieri il comitato ha accettato questa raccomandazione. Stamattina, l’EBU, organizzatore dell’evento, ha confermato la decisione.

La Svizzera ospita l’evento in quanto nazione vincitrice dell’ultima edizione grazie a Nemo che ha trionfato con il suo brano The Code.

Eurovision 2025, come è stata scelta la città ospitante?

Nelle scorse settimane, a seguito della presentazione dei candidati (avvenuta il 19 luglio), le città di Ginevra e Basilea sono state ammesse al turno successivo (un po’ come delle finaliste di un torneo). Entrambe hanno potuto affinare i propri dossier di candidatura e aggiungere dettagli supplementari per poter convincere il team.

Il nucleo centrale del team ESC ha effettuato una seconda visita in entrambe le città, esaminando i siti degli eventi principali e secondari e valutandoli con un dettagliato catalogo di criteri. La società di revisione e consulenza PricewaterhouseCoopers (PwC), agendo come entità indipendente, ha supportato la creazione e l’applicazione di questo catalogo, assicurando trasparenza, obiettività e verificabilità.

In questa fase, le due offerte più promettenti del turno precedente sono state rivalutate sulla base di nuove informazioni e risultati (con tutti i criteri richiesti) per determinare la proposta più vantaggiosa per l’evento.

Quando ci sarà l’Eurovision 2025?

In questo stesso comunicato ufficiale, sono state definite anche le date in cui si svolgerà l’edizione dell’ESC 2025. La prima semifinale sarà martedì 13 maggio, la seconda semifinale giovedì 15, mentre la finale è fissata per sabato 17 maggio 2025.

Eurovision 2025, i co-produttori: “Impressionati dalla qualità”

Le prime dichiarazioni sono di Reto Peritz e Moritz Stadler, co-produttori esecutivi dell’ESC 2025

Siamo rimasti impressionati dalla qualità delle candidature delle città! Tutte e quattro le città, e in particolare Basilea e Ginevra nella fase finale, si sono contese il titolo di “città ospitante” con approcci creativi e costruttivi. Un tale impegno non è affatto scontato. Ci teniamo pertanto a ringraziare tutte le città che si sono candidate. E congratulazioni a Basilea! Non vediamo l’ora di rendere con voi l’Eurovision Song Contest un’esperienza indimenticabile per tutta la popolazione.