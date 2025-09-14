Brenda Lodigiani: età, marito e figli, dove vive, studi. Tutto sulla conduttrice di Bake Off

Attrice e volto tv accreditato, Brenda Lodigiani ha conquistato il pubblico grazie alle sue imitazioni alla GialappaShow, esibizioni che le hanno permesso di approdare direttamente a Lol-Fuori chi ride. Classe 1987 è nata in provincia di Lodi e ha origini Sinte, sin da bambina dimostra di avere una certa attitudine per il mondo dello spettacolo e si dedica alla studio della danza. Non a caso ad appena 18 anni debutta in tv come ballerina, da quel momento la sua carriera ha un avvio positivo. Tra le su esperienze maggiormente accreditate quella a Disney Channel che le permette di rivelarsi un’artista completa, professionale e talentuosa.

Nel 2010 è parte del cast di Quelli che il calcio…e nel frattempo lavora ad alcuni format di Mtv. Vanta anche diverse esperienze come attrice sia nelle fiction che al cinema: è tra le protagoniste di Un fidanzato per mia moglie, pellicola del 2014. L’anno dopo Maccio Capatonda la scrittura per Italiano Medio. Dal 2018 collabora con la Gialappa’s Band, ha partecipato a diversi programmi del trio dove ha dimostrato di essere una bravissima attrice e comica. Dopo LOL – Chi ride è fuori, il game show di Amazon Prime, Brenda è stata chiamata a condurre Bake Off Italia, format dedicato agli appassionati di pasticceria.

La Lodigiani ha preso il posto di Benedetta Parodi, che ha guidato il talent di cucina sin dalla prima edizione. La produzione ha voluto emulare il format originale che è condotto da una comica, certi che puntare su Brenda Lodigiani fosse la scelta giusta. Il debutto dell’attrice nella nuova veste di conduttrice è stato accolto con entusiasmo dal pubblico che ha promosso appieno il suo entusiasmo e ironia.

Brenda Lodigiani vita privata: marito e figli

Nonostante la popolarità Brenda Lodigiani mantiene un basso profilo dal punto di vista privato. Conduce una vita pacata e raramente è stata protagonista del gossip. Da diversi anni è legata al direttore della fotografia Federico Teoldi e la coppia ha due figli: Olivia, nata nel 2017, e Tobia, nato nel 2020.

Brenda vive a Milano nella zona di Paolo Sarpi, al centro di Chinatown, in un’abitazione in affitto. Recentemente l’attrice ha rivelato in un’intervista di quanto sia costoso vivere nel capoluogo lombardo: i prezzi degli affitti sono altissimi. Ha poi ricordato che da bambina vive nelle case popolari di Lodi.

Brenda Lodigiani: “Il sarcasmo mi ha sempre salvato”

Brenda Lodigiani si definisce una persona eclettica e versatile, che non ha mai nascosto le sue fragilità. Inoltre è convinta che il sarcasmo, caratteristica che la contraddistingue, l’ha sempre salvata e aiutata ad affrontare anche alcune difficoltà.

La neo conduttrice ha poi parlato in modo autoironico del suo ruolo di mamma: “Eh, sono perfetta. I miei figli mi amano, non mi arrabbio mai, cucino da Dio, gli faccio fare mille attività, poi nel frattempo lavoro. Sono perfetta.” Ha poi aggiunto: “In realtà io sono molto severa. Sono un Capricorno ascendente Toro, non esco dallo schema neanche se mi prende a bottigliate in testa. Sono abbastanza rigida.”