Sanremo 2026, PrimaFestival tutto al femminile: confermate Stokholma, Moslehi e Rey

Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey sono i tre nomi su cui ha deciso di puntare Carlo Conti per il PrimaFestival, in onda ogni sera prima di Sanremo 2026.

Tre donne, tre professioniste e tra grandi esperte di musica già legate al mondo di Sanremo sono le conduttrici di PrimaFestival, il programma che, durante la settimana sanremese, va in onda ogni sera, su Raiuno, prima del Festival raccontando non solo ciò che accade sul palco ma anche dietro le quinte intervistando i vari protagonisti. Se lo scorso anno, i conduttori del PrimaFestival sono stati Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio che hanno ottenuto un grandissimo successo, quest’anno, la scelta è ricaduta su Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey.

Non tre nomi a caso perché, oltre ad essere ottime conduttrici e speaker radiofoniche, sono presenti anche nella giuria di Sanremo Giovani 2025 che, nella serata di domenica 14 dicembre, decreterà i nomi degli artisti che, nella settimana dal 24 al 28 febbraio 2026, saranno in gara nella categoria Nuove Proposte sul palco del Teatro Ariston.

Sanremo 2026: perché Carlo Conti ha scelto Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey

Dopo aver fatto parte della commissione musicale di Sanremo Giovani 2025 condotto da Gianluca Gazzoli, per Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey si sono aperte le porte del PrimaFestival 2026. Un impegno importante per le tre conduttrici che, ogni anno, sono presenti a Sanremo in altre vesti e che, il prossimo anno, le vedrà protagoniste indiscusse nella striscia quotidiana che Raiuno dedica al Festival al termine dell’edizione delle 20 del Tg1.

Una scelta, quella di Carlo Conti, ponderata e che sta mettendo d’accordo il pubblico. Ema Stokholma è la voce di Radio2 e, da sempre si occupa di musica unendo alla sua indubbia preparazione, quell’ironia che le ha permesso di essere amatissima dal pubblico. Manola Moslehi che i più attenti ricorderanno anche come allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2005 a cui partecipò come cantante, è poi diventata un’apprezzatissima speaker radiofonica. La sua carriera è legata a Radio Italia che ha recentemente lasciato diventando un volto di Radio 105 con il programma 105 Village, in onda ogni weekend dalle 16 alle 18.

Il nome di Carolina Rey, esattamente come quello di Ema Stokholma, è legatissimo alla Rai avendo condotto programmi come Tiggì Gulp in diretta tutti i giorni su Rai Gulp, Versus e Ricette a colori e Unomattina Estate. Ha anche partecipato, come concorrente a Tale e Quale Show ed è anche un volto di RTL 102.5,

Carlo Conti, dunque, per il PrimaFestival ha deciso di puntare su tre nomi conosciutissimi dal pubblico, compreso quello più giovane, e legati al mondo della musica per diverse ragioni. Una scelta che convince gli appassionati del Festival che ora attendono di vedere sul campo le tre conduttrici.