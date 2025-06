Dopo lo straordinario successo di questa stagione nell’access prime time di Rai1 e dopo l’ottimo dato dello Speciale Lotteria Italia del 6 gennaio, Affari tuoi si prepara a sbarcare di nuovo nella prima serata di Rai1. Anzi, ad occupare tutta la prima serata con una puntata lunga che parta alle 20:30 ed arrivi alla mezzanotte.

Sarà dunque un appuntamento speciale incastonato nel palinsesto primaverile di prime time di Rai1. Siamo in grado anche di collocare questa specialissima prima serata di Affari tuoi che dovrebbe andare in onda venerdì 2 maggio 2025. Almeno questa è la richiesta fatta dalla direzione intrattenimento prime time a Stefano De Martino ed al gruppo dell’access campione di ascolti diretto da Fabio Di Iorio.

Affari tuoi, lo abbiamo già certificato, anzi lo ha fatto la nostra storica rubrica di Focus ascolti, viaggia in questa stagione su numeri più alti rispetto a quella 2023-2024. Questo sopratutto grazie al cospicuo ingresso nella sua platea di affezionati telespettatori di pubblico giovane, esponenzialmente cresciuto rispetto alle edizioni passate di questo gioco a premi realizzato con l’amabile collaborazione di Endemol Shine Italy del buon Leonardo Pasquinelli.

Lo speciale prime time di Affari tuoi dovrebbe andare in onda quindi venerdì 2 maggio dalle 20:30 e fino alla mezzanotte. I dettagli si stanno discutendo in questi giorni, ma è molto probabile, cosi come è accaduto nello Speciale della Befana, il coinvolgimento di alcuni Vip nel programma, questo per creare anche su Rai1 il bel clima goliardico che Stefano porta tutte le settimane su Rai2 con il suo Stasera tutto è possibile.