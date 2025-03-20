Belve sta per tornare. L’appuntamento del martedì sera di Rai2 torna con una nuova stagione ricca di nuove vittime (o anch’essi Belve che dir si voglia). Francesca Fagnani propone al suo pubblico una nuova serie di interviste, puntute e pungenti e qui siamo in grado di darvi uno dei suoi ospiti.

Stiamo parlando di Raz Degan, che sarà una delle vittime dei face to face che l’ottima Francesca Fagnani ci ha abituato nelle precedenti edizioni di questo programma di successo. Dopo l’intervista a Paola Barale, Belve accoglie dunque nella sua tana anche l’altra parte della mela, protagonista di una lunga e bella storia d’amore. Quella cioè fra Raz e Paola.

Ora Raz Degan si è stabilito in Italia con Cindy Stuart. Cindy è una italoamericana con una passione per i viaggi. La coppia si è conosciuta per caso a Bali, poco dopo la partecipazione di Raz a “L’Isola dei Famosi“. Raz Degan quindi sarà fra i protagonisti delle interviste puntute di Francesca Fagnani nella nuova edizione di Belve, in arrivo su Rai2.