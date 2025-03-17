Belve Crime: su Rai 2 arriva lo spin off di Belve con Francesca Fagnani

Novità in arrivo per la prossima primavera su Rai 2. Oltre al ritorno di ‘Belve‘ previsto per il prossimo 22 aprile, quest’anno, Francesca Fagnani raddoppia, portando sul secondo canale di Stato, uno spin off che porta per titolo ‘Belve Crime’.

Presenziando all’incontro dell’Alumni Rcs Academy, la giornalista ha spiegato, in poche parole, cosa i fedelissimi telespettatori dovranno aspettarsi da questa nuova declinazione di uno dei marchi di maggior successo delle ultime stagioni:

Nasce Belve Crime.

È il nuovo “Storie Maledette” della Leosini? pic.twitter.com/jbAzFKYRBA — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) March 17, 2025

“Ci sarà uno spin off di Belve. Da quest’anno partiamo, con una puntata, poi vediamo. Si tratta Di Belve Crime. Verranno intervistati persone appartenenti alla cronaca ma verrà ascoltato, su quello sgabello, il punto di vista o del colpevole o chi di sul luogo del delitto, in qualche modo, c’era. E’ un viaggio dentro la mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male, di chi l’ha inferto al prossimo”.

Belve: la scheda ufficiale

Un match in cui Francesca Fagnani si confronta senza sconti con i protagonisti della cultura, dello spettacolo, della politica e del costume, intervistati disposti a mettersi in gioco, raccontarsi senza filtri, dando vita a un incontro teso o complice, profondo e divertente, dove le domande si fanno e le reazioni si accettano sempre.

Un confronto occhi negli occhi, per tracciare il profilo dei protagonisti, donne e uomini accomunati dalla tenacia, dal coraggio e dall’essere sempre e solo se stessi, nel bene e nel male.

Francesca Fagnani accompagna l’intervistato in un percorso dentro le sue scelte e i suoi dilemmi, rivelando aspetti di cui forse l’ospite è inconsapevole e sottoponendolo a domande chiare, dirette graffianti e spesso irriverenti. Tante le belve che si sono sedute sugli “scomodi” sgabelli del programma nelle passate edizioni.

Belve si attesta come uno dei programmi più scaricati su Raiplay, tra i più visti in diretta streaming ed è diventato un fenomeno virale, soprattutto tra i giovani.