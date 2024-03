Chiara Ferragni, attesissima ospite dell’ultima puntata di ‘Che tempo che fa’, in onda, stasera, domenica 3 marzo 2024, su Nove, ha raccontato come sta vivendo questi ultimi mesi dopo le vicende giudiziarie per la maxi multa dell’Antitrust sul caso pandoro e per le voci di un allontanamento dal marito Fedez:

“Sono stati due mesi tosti, sono stata travolta da un’ondata di odio”.

Dopo un periodo di chiusura forzata in cui non è uscita per giorni, l’influencer, regina dei social, ha ripreso la propria vita in mano prendendo nuove consapevolezze:

“Di non cercare di essere sempre forte, di togliersi l’idea di perfezione, tutti commettiamo errori, è anche bello mostrare le proprie imperfezioni. Le insicurezze che mi porto da bambina le ho tuttora. Bisogna imparare a conviverci”.

Il pubblico, in questi anni, ha avuto un affresco assai dettagliato della vita della Ferragni, sempre senza filtri, nel rispetto reciproco e con estrema sincerità:

“Ho raccontato tanto ma non tutto. Rinunci ad una parte della privacy. Sono sui social media da quando avevo 15 anni. Il racconto è sempre rimasto lo stesso. Non c’è differenza tra mondo virtuale e la realtà della mia vita. Sono autentica. Tante persone se ne rendono conto”.

L’imprenditrice digitale, ad oggi, conferma la crisi con il padre dei suoi figli ma sembra possibilista sul ricucire lo strappo:

“Vediamo, non so. Non è una strategia. E’ un po’ triste, mi dispiace. Ci sto male. Mi sento di ringraziare tantissimo, oltre a chi mi è stato accanto, anche i followers. Ci sono persone che mi seguono da sempre e riescono a comprenderti al 100 per cento. […] Siamo stati una coppia molto social. La privacy non esiste. L’abbiamo deciso noi. Federico era una persona molto simile a me, io continuerò a fare così, è il mio modo di raccontarmi. Naturalmente ci sono anche dei lati negativi. Fanno parte di tutto il gioco”.

La Ferragni ha ribadito, inoltre, che c’è qualcosa di cui si è amaramente pentita e che non rifarebbe più:

“Non rifarei questo tipo di operazioni. Farei attività completamente benefiche e attività commerciali che dà lavoro a tante famiglie. Legarle, visto i fraintendimenti, non lo farò più”.

Chiara Ferragni ha confermato che, nel brevissimo periodo, ha sentito Fedez:

“Ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non rompiamo i ponti da un giorno all’altro. E’ un periodo di crisi, ne abbiamo avuto anche in passato. Questa è un po’ più forte”.

Ed un augurio personale per il futuro…:

“Ho fatto tutto troppo velocemente. Mi faccio l’augurio di imparare a vivere più nel presente”.