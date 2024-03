Domenica 31 marzo l’appuntamento è con la ventinovesima puntata di Domenica in. Anche nel giorno di Pasqua Mara Venier ed il suo gruppo di lavoro vi danno appuntamento per una nuova puntata dello storico varietà di Rai1. Il contenitore domenicale destinato alla famiglia italiana riunita davanti alla tv ha in serbo una puntata sempre molto appetitosa e piena di ospiti e sorprese.

Gianna Nannini a Domenica in

Una siamo in grado di potervela svelare già fin d’ora, perchè non di sorpresa si tratta, ma di sorpresona. Ospite della ventinovesima puntata di Domenica in la nostra rocker più celebre. E’ Gianna Nannini l’ospite di cui stiamo parlando della puntata di Pasqua di Domenica in. La famosa cantante toscana sarà protagonista della prima parte della puntata pasquale del varietà di Rai1 di una lunga chiacchierata con la padrona di casa Mara Venier.

Ma sarà anche l’occasione per sentire alcuni dei brani più celebri del suo fantastico repertorio. Ed a proposito del repertorio di Gianna Nannini, l’artista senese ha appena dato alle stampe un nuovo disco dal titolo “Sei nel l’anima”. Un album, il ventesimo della sua carriera, che raccoglie le grandi hit americane di origine soul, ma cantante in italiano e con la sua voce.

“Sono nata nel 1983, ho 41 anni”

Gianna Nannini è certamente una delle cantanti, artiste, più libere del nostro panorama musicale. Libere nel concetto più ampio del termine. Gianna divide la sua esistenza in due parti distinte, come ha detto in una recente intervista a Vanity Fair, prima e dopo il 1983, anno per altro d’uscita del suo album “Puzzle” che conteneva la famosa “Fotoromanza“.

«Sono nata nel 1983, senza genere. E questo lo dico subito per evitare la solita domanda se amo le donne o gli uomini, ho già risposto, ho amato donne e uomini. C’è un prima e un dopo il 1983. Nel 1983 sono morta e poi nata di nuovo, e oggi quindi ho 41 anni. Ero come due persone diverse nello stesso corpo: una se ne è andata per sempre in quel 1983. Non so neanche io come ne sono uscita. Ora voglio raccontare questa storia perché vorrei dire che non tutto mi è andato bene nella vita, è stata anche molto dura. Poi è andata molto meglio, oggi sto bene – a parte la caviglia che mi sono spaccata in montagna”

“Le mie due vite”

Una prima parte di vita dolorosa, come racconta Gianna Nannini a Vanity fair:

“Ci sta dentro il rapporto conflittuale con mio padre, che sperava restassi a casa a lavorare nell’impresa dolciaria, poi la fuga a Milano e l’inizio nella musica, il successo in Germania. Mi chiedevano sempre di scrivere delle “hit”, ma non si scrivono a comando, infatti sono arrivate quando dovevano. Ma il problema è che questa pressione mi ha creato un tilt celebrale, e la “follia” è qualcosa di terribile perché non disponi più di te stesso, di un matto si approfittano tutti, cosa che mi è successa».

Tutto questo e certamente molto altro si parlerà nell’incontro della puntata numero ventinove di Domenica in, condotta e diretta come sempre da Mara Venier ed in onda il giorno di Pasqua, 31 marzo 2024 dalle ore 14 su Rai1.