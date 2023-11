Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per anticiparvi gli ospiti della nuova puntata di Domenica in prevista per domenica 28 novembre 2023. Il contenitore del pomeriggio del giorno di festa della prima rete della televisione pubblica torna in onda con una nuova puntata, anche questa ricca di ospiti e temi che andremo ad anticiparvi.

Domenica in puntata più breve? Ecco il perché

Potrebbe essere una puntata un po’ particolare la numero undici perchè potrebbe avere una durata ridotta. Il tutto è dovuto alla decisione della distribuzione Rai diretta da Stefano Coletta, un po’ il deus ex machina del palinsesto della tv pubblica, di spostare la finale dello Junior Eurovision Song Contest 2023 su Rai1. Una decisione presa per lasciare la casella vuota della domenica pomeriggio di Rai2 per una eventuale qualificazione dell’Italia nella finale di Coppa Davis di tennis di scena a Malaga. In un primo momento infatti la finale del concorso canoro eurovisivo per bimbi era prevista proprio su Rai 2.

Una decisione che sarà presa oggi pomeriggio al termine del match dell’Italia contro la compagine dei Paesi Bassi nel caso gli azzurri battano i rappresentanti olandesi. Questa decisione avrà appunto l’effetto di accorciare la puntata numero undici di Domenica in e di far saltare il programma Da noi a ruota libera, previsto come sempre dopo il varietà condotto da Mara Venier. Ma vediamo cosa vedremo nell’eventuale puntata -accorciata- di Domenica in.

Laura Pausini a Domenica in

Si parte da un format che ormai Mara Venier ci ha abituato spesso far la parte del leone nel suo programma del cuore. Ovvero al faccia a faccia con un protagonista del mondo della canzone nostrana. Domenica, per l’undicesima emissione dello storico programma di Rai1, sarà la volta di Laura Pausini. Una delle nostre cantanti più celebri e fra le più apprezzate del mondo. In studio una lunga chiacchierata fra canzoni e racconti della star lanciata da Pippo Baudo nel Sanremo 1993.

Le “Cento domeniche” di Antonio Albanese da Mara Venier

Si passa poi al mondo del cinema con ospite di zia Mara uno dei più bravi attori del panorama cinematografico nostrano. Si tratta di Antonio Albanese, che si trova nelle sale cinematografiche di questi tempi con il suo film “Cento domeniche“. Questo dovrebbe essere il menu della puntata di domenica 26 novembre 2023 del contenitore di Rai1 nel caso debba chiudere alle 15:50. L’incontro con Belen Rodriguez previsto per questa puntata verrebbe rimandato la settimana dopo nel caso il programma debba chiudere prima.

Fedez ospite della dodicesima puntata di Domenica in

Fedez invece, la cui ospitata è stata anticipata dal blog di Davide Maggio, era già previsto come ospite della puntata numero dodici di Domenica in, che verrà trasmessa il prossimo 3 di dicembre. La motivazione della registrazione della sua intervista risiede nel fatto che la puntata numero 11 del contenitore di Rai1 era già completa e la disponibilità del giudice di X Factor era solo per domenica 26 novembre. Nessuna censura preventiva dunque da parte di Rai1. Il suo incontro con Mara verrà registrato al termine della puntata numero undici di Domenica in ed aprirà la puntata del 3 dicembre 2023 del varietà di Rai 1.