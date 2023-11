Dopo l’impresa sfiorata di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino, torna il grande tennis in tv con la fase conclusiva della Coppa Davis 2023, le Davis Cup Finals, che si giocano al Palacio de Deportes José María Martín Carpena, a Malaga, in Spagna, dal 21 al 26 novembre.

Dopo i primi due quarti di finale, Canada-Finlandia, terminato con la vittoria dei finlandesi contro i detentori del titolo, e Repubblica Ceca-Australia, che ha visto la vittoria finale degli australiani, oggi è il turno dell’Italia che dovrà superare l’ostacolo Olanda per accedere alle semifinali e continuare a sperare nel sogno di riportare a casa l’“insalatiera” dopo un’attesa che dura 47 anni.

La sfida di oggi si aprirà con il primo dei due match singolari, che vedrà protagonisti il nostro Lorenzo Musetti contro Botic van de Zandschulp. Nel secondo singolare, invece, Jannik Sinner giocherà contro Tallon Griekspoor. Nel match di doppio, infine, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli si confronteranno con Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer.

Allaa spedizione azzurra, ha preso parte anche Matteo Berrettini, che sta recuperando da un infortunio alla caviglia. Tra i convocati del capitano non giocatore, Filippo Volandri, infine, c’è anche Matteo Arnaldi.

In caso di passaggio del turno, l’Italia, inserita nella parte bassa del tabellone, potrebbe incontrare alle semifinali la Serbia di Novak Djokovic.

Di seguito, tutte le informazioni su come seguire i match di Italia-Olanda in tv.

Italia-Olanda, Coppa Davis: tv

La sfida tra Italia e Olanda di Coppa Davis sarà visibile sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, tutti i match di Italia-Olanda andranno in onda su Rai 2 a partire dalle ore 10. I match saranno visibili in streaming anche su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Marco Fiocchetti, con il commento tecnico di Paolo Canè. In studio, invece, con Tommaso Mecarozzi, ci saranno Rita Grande e Omar Camporese.

Italia-Olanda andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 10. La squadra di Sky Sport riguardante la telecronaca è formata da Elena Pero e Paolo Bertolucci, con Luca Boschetto e i commentatori tecnici Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa.

Prima (dalle ore 9:30) e dopo il match, andrà in onda Studio Coppa Davis, l’approfondimento con Eleonora Cottarelli, Paolo Lorenzi, Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.