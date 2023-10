Sensazione stupenda. Questo è il titolo del nuovo album di Tommaso Paradiso disponibile da venerdì 6 ottobre 2023. Sensazione stupenda, prodotto da Matteo Cantaluppi è il secondo album da solita di Tommaso. All’interno si trovano i singoli “Viaggio intorno al sole” e “Amore indiano“, il pezzo che canta insieme ai Baustelle. Tommaso Paradiso sarà l’ospite musicale centrale della quarta puntata dell’edizione 2023-2024 di Domenica in.

Tommaso è già stato ospite di Domenica in, lo ricordiamo nella passata stagione. Anche questa volta si prospetta un lungo incontro fra Mara Venier e Tommaso Paradiso all’interno della quarta puntata della stagione 2023-2024 di Domenica in. Un incontro impastato di musica e parole, sotto il segno dell’amicizia e della stima che lega Mara e Tommaso. Nelle prossime settimane Paradiso partirà per un tour nei palazzetti toccando molte città del nostro paese. Il tour si chiama “Tommy 2023“. Nel video del singolo “Blu ghiaccio travolgente” che ha anticipato l’uscita di “Sensazione stupenda” Paradiso fa un tuffo nel suo passato con immagini che mostrano la sua esperienza insieme ai “Thegiornalisti” il gruppo dei suoi esordi e che lo vedeva frontman.

Tommaso Paradiso si racconta a Domenica in

I primi concerti, fino all’evento del settembre 2019 al Circo Massimo a Roma, proprio pochi giorni prima del suo addio alla band che gli ha dato la notorietà. Ora, quattro anni dopo quei giorni, Tommaso, nel nuovo tour, tornerà a suonare insieme ad uno dei suoi ex compagni, ovvero Marco Rissa. Nell’intervista che Mara Venier gli farà, si parlerà certamente del suo periodo con i Thegiornalisti, facendo quindi un “tour” nel suo passato professionale e affettivo.

Tommaso Paradiso sarà dunque ospite musicale e centrale della quarta puntata di Domenica in, diretta e condotta come sempre da Mara Venier, su Rai1 dalle ore 14 del prossimo 8 ottobre 2023.