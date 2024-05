Anche per Guglielmo Marconi è giunto il momento di avere un film-tv a lui dedicato. Marconi-L’uomo che ha connesso il mondo è stato infatti pensato e realizzato per celebrare l’imprenditore e inventore italiano, in occasione del 150° anniversario dalla sua nascita (Bologna, 25 aprile 1874) e nell’anno delle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di Radio Rai (6 ottobre 1924). Tra biografia e spy-story, Marconi-L’uomo che ha connesso il mondo cercherà di far scoprire al pubblico un lato inedito del Premio Nobel per la Fisica nel 1909. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Marconi film, quando va in onda?

Il film-tv va in onda lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024, alle 21:30, su Raiuno.

Marconi film, la trama

Marconi, le foto del film-tv su Raiuno con Stefano Accorsi Guarda le altre 19 fotografie → 1937. Mentre venti di guerra soffiano su un’Europa sempre più divisa tra regimi autoritari e democrazie liberali, Guglielmo Marconi (Stefano Accorsi) – inventore e imprenditore di fama mondiale – divide il suo tempo tra nuovi esperimenti, impegni istituzionali e la sua famiglia, la moglie Maria Cristina (Cecilia Bertozzi) e la loro figlia, Elettra (Carolina Michelangeli).

Una giovane e ambiziosa giornalista italo-americana, Isabella Gordon (Ludovica Martino), riesce a concordare un’intervista con l’inventore ufficialmente come parte di una collana di film sui grandi italiani. In realtà ha stretto un accordo con il regime fascista, riportando informazioni sul lavoro di Marconi al suo amante e funzionario dell’OVRA Achille Martinucci (Alessio Vassallo), braccio operativo del Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai (Flavio Furno), che vorrebbe usarla per spiare Marconi e assicurarsi che lo scienziato stia effettivamente sviluppando un’arma segreta che la propaganda fascista chiama “il raggio della morte”.

Nel corso dell’intervista Marconi ripercorre i momenti più salienti della sua vita fino a quando non viene a conoscenza dei pericolosi propositi della giornalista, la quale nel frattempo ha stretto un sodalizio con una spia americana a cui ha promesso di dare il materiale su Marconi in cambio di un passaporto e una via d’uscita dall’Italia.

Marconi è costretto a correre molti pericoli per proteggere un terribile segreto che condivide con Enrico Fermi (Niccolò Senni), geniale scienziato che in quegli anni conduce esperimenti sulla radioattività, e salvare la stessa Gordon.

Marconi film, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi sono quattro, trasmessi da Raiuno due per volta, per un totale di due prime serate, in onda lunedì 20 e martedì 21 maggio.

Marconi film, cast

Stefano Accorsi è Guglielmo Marconi;

è Guglielmo Marconi; Ludovica Martino è Isabella Gordon;

è Isabella Gordon; Nicolas Maupas è Gugliemo Marconi da giovane;

è Gugliemo Marconi da giovane; Alessio Vassallo è Achille Martinucci;

è Achille Martinucci; Flavio Furno è Giuseppe Bottai;

è Giuseppe Bottai; Cecilia Bertozzi è Maria Cristina Marconi;

è Maria Cristina Marconi; Massimo De Santis è Umberto De Riva;

è Umberto De Riva; Pietro Ragusa è Jonathan Heist;

è Jonathan Heist; Niccolò Senni è Enrico Fermi;

è Enrico Fermi; Carolina Michelangeli è Elettra;

è Elettra; Simonetta Solder è Annie;

è Annie; Matteo Sintucci è Alfonso Marconi;

è Alfonso Marconi; Sarah Short è Daisy;

è Daisy; Paolo Giangrasso è Giuseppe Marconi;

è Giuseppe Marconi; Fortunato Cerlino è Benito Mussolini.

Marconi film, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa c’è Lucio Pellegrini. “Se è vero che ogni film racconta precisamente il tempo che l’ha generato”, ha detto, “questa miniserie trova il suo segno di contemporaneità, il suo tema dominante, nella paura della guerra che anima il nostro protagonista, nella certezza che armarsi non sia mai una scelta di pace. E nell’idea che il futuro, ovvero il nostro presente che Marconi sapeva perfettamente immaginare, dovesse essere un tempo di fratellanza tra i popoli, grazie all’uso virtuoso della tecnologia”. Il soggetto di serie e la sceneggiatura sono stati scritti da Salvatore De Mola (Il Commissario Montalbano) e Bernardo Pellegrini (Unwanted); a produrre, invece, Simona Ercolani per Stand By Me e Rai Fiction.

Marconi film, dov’è stato girato?

Girato tra l’Emilia-Romagna e il Lazio, il film vanta riprese nei luoghi reali delle vicende e in spazi iconici del patrimonio storico italiano, dalla Villa Griffone, oggi sede della Fondazione Guglielmo Marconi – Museo Marconi, a Palazzo Venezia (in cui è stata messa a disposizione per le riprese la sala del Mappamondo, aperta solo in rare occasioni), da Villa Mondragone a Villa Torlonia fino al Museo Storico della Comunicazione. Per realizzare al meglio le scene sul Panfilo Elettra, la casa-laboratorio di Guglielmo Marconi che non esiste più, è stato inoltre ricostruito in studio un modello di 27 metri di lunghezza.

Guglielmo Marconi, storia vera e figli

Guglielmo Marconi è nato a Bologna il 25 aprile 1874 ed è passato alla Storia per aver sviluppo un sistema di telecomunicazione che consiste nella telegrafia senza fili. Grazie a questa invenzione sono nate la radio e la televisioni, e con esse tutti i sistemi più moderni di comunicazione. Nel 1909 ha vinto il Premio Nobel per la Fisica, condiviso con Carl Ferdinand Braun.

Ancora oggi, fa discutere e divide la posizione che Marconi assunse nei confronti del fascismo, a cui decise di aderire, dopo che il regime ne esalò il lavoro. Va detto, però, che i rapporti con Mussolini non furono sempre facili, tant’è che poco prima di morire cercò di dissuaderlo dall’idea di una guerra contro il Regno Unito. Morì per una crisi cardiaca il 20 luglio 1937. Ai funerali parteciparono mezzo milione di persone: il giorno della sua morte tutte le radio del mondo interruppero le proprie trasmissioni per due minuti.

Marconi si sposò due volte: la prima con Beatrice O’Brien, da cui ebbe quattro figli, Lucia (che sopravvisse solo tre settimane), Degna, Gioia e Giulio; la seconda con Maria Cristina Bezzi-Scali, da cui ebbe Elettra, nome che diede anche al panfilo da cui effettuava le sue ricerche in mare.

Marconi film su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Marconi-L’uomo che ha connesso il mondo su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del film-tv.