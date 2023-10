“La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma. Era vestita di azzurro e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno di preghiere e che a breve Gesù tornerà”. Il racconto choc che Flavia Vento ha affidato a X nelle scorse ore potrebbe approdare in televisione nelle prossime ore. Infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, la showgirl dovrebbe essere tra gli ospiti della prossima puntata (8 ottobre 2023) di Domenica In, in onda come sempre su Rai1 a partire dalle ore 14.00 con la conduzione di Mara Venier.

La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà pic.twitter.com/l7p5Dnpi7X — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 3, 2023

Dopo Corona, arriva Flavia Vento a Domenica In?

Così, dopo la discussa intervista di un’ora a Fabrizio Corona di domenica scorsa, nello storico contenitore di Rai1 potrebbe esserci spazio per un altro momento destinato a creare chiacchiericcio sui social. Il tutto nei giorni del ‘ritorno’ in tv della veggente di Trevignano, Gisella Cardia, che ha incontrato nelle scorse ore i suoi fedeli per la mensile apparizione della Madonna (che ieri a Le Iene su Italia 1 è stata sottoposta a tac!).

Ricordiamo che Flavia Vento in passato si era vantata di un dialogo con alcuni alieni scesi da un ufo: “Stamattina ho visto un ufo, erano le 6:30 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato. Evviva segnaliiiiiiii“. Poi aveva aggiunto: “Gli alieni mi hanno detto di dire alla popolazione italiana di entrare nella quinta dimensione”.

Domenica In, Tommaso Paradiso ospite

Come anticipato ieri da TvBlog, tra gli ospiti di Mara Venier nella prossima puntata di Domenica In ci sarà anche Tommaso Paradiso. Il cantautore è in promozione per il suo nuovo album dal titolo Sensazione stupenda, in uscita venerdì 6 che è stato preceduto dal singolo Blu ghiaccio travolgente. Nell’occasione sarà lanciato anche il tour nei palazzetti Tommy 2023, in partenza il 16 novembre dal Palazzo dello Sport di Roma.