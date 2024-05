Uomini e Donne, la puntata di giovedì 23 maggio 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, giovedì 23 maggio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Ida Platano e Daniele Paudice.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Giancarlo P, Sergio Castorina, Alessandro Rausa, Mario Verona, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Sergio Berni, Marco Viola, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Manuela P., Gemma Galgani, Asmaa Fares, Maria Teresa Paniccia, Orfeo Goldin, Mirko Santia, Pierpaolo Siano, Adriano Cicilano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Davide, Gianluca, Massimo

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Ieri l’incontro-chiarimento tra Ida e Mario non ha avuto gli effetti sperati per l’ex corteggiatore che ha riprovato ad avvicinarsi all’ex tronista. Ida non vuole più sentirne parlare “Ho cercato di andare avanti e ogni volta era sempre la solita storia. Ci sono stata male, sono state delusa, ferita…“. Tina e Gianni consolano Ida sottolineando che non era l’uomo per lei.

Mario e Milena in centro studio. “Nell’ultima puntata è sembrato che io me ne fregassi di lei e che lei stesse male e soffrendo ma non è così. Sono aperto ad altre conoscenze ma ci tengo a lei”. Milena in effetti soffre di questo limite da parte del cavaliere e parla di un’interesse che non è però tramutato in sentimento puro. Lui, nonostante sembra voglia andare con i piedi di piombo, fa entrare due dame ma le saluta dopo essersi presentate.

Nell’appuntamento di ieri anche un bel momento legato agli epiloghi di alcuni dei cani mostrati nei segmenti “Adotta un amico” e adottati da alcuni dei loro neo-padroni, invitati in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 23 maggio 2024

Tempo di scelte alla penultima puntata. Tra queste registriamo quella di Cristiano e Asmaa che sono pronti per prendere una decisione importante riguardo la loro frequentazione. Mentre, per quanto riguarda il trono classico, per Daniele è ormai il momento della sua scelta.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione