Da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024, si giocherà la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

La vittoria della UEFA Europa League dell’Atalanta avrà effetti anche in campionato perché se gli orobici dovessero classificarsi al quinto posto, anche il sesto posto garantirebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. L’Atalanta, attualmente, è quinta ma si trova a solo due lunghezze di distanza da Bologna e Juventus, terze con 68 punti. Per quanto riguarda riguarda la lotta salvezza, invece, il Sassuolo è la seconda squadra matematicamente retrocessa in serie B. Il match clou riguarda Frosinone e Udinese, attualmente sedicesima e diciassettesima in classifica: i ciociari hanno a disposizione due risultati su tre (vittoria o pareggio) per garantirsi la permanenza in A. L’Empoli terzultimo, invece, affronterà in casa la Roma.

Il campionato, però, si chiuderà definitivamente il prossimo 2 giugno, giorno in cui verrà recuperata la partita Atalanta-Fiorentina, valevole per la 29esima giornata.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite su DAZN, che trasmette tutti gli incontri della giornata, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: il calendario tv delle partite della 38esima giornata

Giovedì 23 maggio 2024

ore 20:45

Cagliari-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico di Fabio Bazzani

Venerdì 24 maggio 2024

ore 20:45

Genoa-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Massimo Gobbi

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Botti, commento Giancarlo Marocchi

Sabato 25 maggio 2024

ore 18

Juventus-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Gobbi

ore 20:45

Milan-Salernitana

In diretta su DAZN

Telecronaca di Dario Mastroianni, commento tecnico di Massimo Ambrosini

Domenica 26 maggio 2024

ore 18

Atalanta-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alessandro Iori

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti

Napoli-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alberto Santi, commento tecnico di Valon Behrami

ore 20:45

Empoli-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Alessandro Budel

Frosinone-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Fernando Orsi

Lazio-Sassuolo

In diretta su DAZN

Telecronaca di Dario Mastroianni

Verona-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Emanuele Giaccherini