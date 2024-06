Italia-Bosnia, stasera la nazionale azzurra di Luciano Spalletti affronterà la Bosnia in amichevole: dove vedere il match in diretta.

Dopo il pareggio a reti inviolate con la Turchia, nella partita giocatasi lo scorso 4 giugno al Dall’Ara di Bologna, l’Italia allenata da Luciano Spalletti prosegue la sua preparazione in vista dell’Europeo di Germania 2024 che inizierà tra pochi giorni, precisamente il prossimo 14 giugno con la partita inaugurale tra la nazionale tedesca e la Scozia, con l’ultimo test amichevole.

Questa sera, a partire dalle ore 20:45, allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, gli azzurri affronteranno la Bosnia-Erzegovina. I precedenti tra le due nazionali sorridono all’Italia, con tre vittorie all’attivo, un pareggio e una sconfitta.

Gli azzurri dovrebbero scendere in campo con un 3-4-2-1, con Donnarumma in porta, Calafiori, Buongiorno e Darmian in difesa, Cambiaso, Fagioli, Jorginho e Bellanova a centrocampo, Chiesa e Frattesi esterni d’attacco e Scamacca unica punta. Tra i convocati nella Bosnia, invece, figurano l’atalantino Kolašinac e il giovane della Juventus Next Gen, Muharemović.

Dopo l’impegno con la Bosnia, l’Italia inizierà la propria avventura nell’Europeo con la prima partita che si giocherà il prossimo 15 giugno a Dortmund, contro l’Albania. Nel Gruppo B degli azzurri, troviamo anche la Spagna e la Croazia. Ricordiamo anche che l’Italia è la nazionale detentrice del titolo, avendo vinto l’Europeo itinerante del 2020 (svoltosi nel 2021).

Italia-Bosnia, amichevole: dove vederla

La partita amichevole tra Italia e Bosnia andrà in onda su Rai 1, a partire dalle ore 20:45 (il collegamento avrà inizio alle ore 20:30). Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Gli interventi a bordocampo e le interviste saranno a cura di Tiziana Alla e Andrea Riscassi. In studio, invece, troveremo Alessandro Antinelli e Daniele Adani.

La partita sarà visibile in differita anche su Sky, a partire dalle ore 24:15, precisamente su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.