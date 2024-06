Dopo il vittorioso esordio contro l’Albania, nonostante l’inizio shock con un gol subito dopo appena 23 secondi a causa di un grossolano errore di Dimarco, l’Italia allenata da Luciano Spalletti torna in campo nel campionato europeo di Germania 2024 oggi, giovedì 20 giugno 2024, per la partita valevole per il secondo turno della fase a gironi. L’avversaria sarà la Spagna che, nel primo turno, ha vinto e convinto contro la Croazia, battendola con il risultato di 3-0. La partita si giocherà alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen.

Durante la giornata di ieri, sempre per il Gruppo B dove sono stati inseriti gli azzurri, hanno giocato Croazia e Albania, movimentata partita terminata con un pareggio per 2-2. Il pareggio tra la nazionale di Luka Modrić e gli albanesi allenati da Sylvinho è una buona notizia per l’Italia, considerando che, anche in caso di sconfitta contro le Furie Rosse, gli azzurri si piazzerebbero comunque in seconda posizione in classifica, da soli, con tre punti, per poi giocarsi la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta contro la Croazia nell’ultima partita.

L’Italia dovrebbe scendere in campo con lo stesso 11 che ha battuto l’Albania quindi Donnarumma in porta, Di Lorenzo e Dimarco terzini, coppia di centrali difensivi composta da Calafiori e Bastoni, Jorginho e Barella centrocampisti centrali, Chiesa, Frattesi e Pellegrini sulla trequarti e Scamacca unica punta.

Di seguito, trovate tutti i dettagli su come seguire la partita in diretta televisiva.

Italia-Spagna: dove vederla in tv

Il match tra Italia e Spagna andrà in onda in diretta sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Spagna andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21 (il collegamento avrà inizio alle ore 20:30). La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordocampo, ci sarà Tiziana Alla mentre le interviste saranno affidate ad Andrea Riscassi. In studio, ci saranno Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Italia-Spagna andrà in onda in diretta anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordo campo, ci saranno Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio.