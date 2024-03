Anticipazioni, ospiti, temi, argomenti, insomma tutto quello che c’è da sapere sulla ventiseiesima puntata di Domenica In, diretto e condotto da Mara Venier

Domenica in e gli ospiti della ventiseiesima puntata (Anteprima TvBlog)

Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 10 marzo 2024 a partire dalle ore 14 su Rai1. Una puntata pronta a tenere compagnia al pubblico di Rai1 con tanti ospiti, temi ed argomenti dedicati a tutta la famiglia riunita davanti alla tv.

Tutti pazzi per la musica a Domenica in, i protagonisti

Si parte con uno spazio dedicato completamente alla grande musica di ogni tempo. Sull’onda del successo dello spazio sanremese “Tutti pazzi per Sanremo“, nasce questo nuovo segmento di Domenica in. “Tutti pazzi per la musica“, lo potremmo chiamare, con le grandi canzoni di ogni tempo, dagli anni sessanta agli anni duemila. I grandi successi musicali che ci hanno accompagnato nei vari momenti della nostra vita, prenderanno corpo a Domenica in, insieme ai loro protagonisti. Ospiti della puntata di domenica saranno Tony Dallara, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Sandro Giacobbe, Marco Ferradini, Nino Buonocore, Pierdavide Carone, i Jalisse, Pino Strabioli e Tiziana Rivale.

Laura Morante e la sua Alda Merini per Rai1

Ospite poi della puntata numero ventisei di Domenica in una delle attrici più acclamate del nostro cinema: Laura Morante. Laura sarà la protagonista di un film per la tv che si annuncia di grande interesse sociale e umano. Si tratta di “Folle d’amore” il lavoro diretto da Roberto Faenza in onda sulla prima rete della Rai giovedì 14 marzo, subito dopo Affari tuoi, che racconterà la vita e le opere della grande poetessa Alda Merini.

Roberto Vecchioni e la sua straordinaria carriera a Domenica in

Ancora musica, ma non solo musica, per una intervista a tutto tondo con il cantautore Roberto Vecchioni, di cui ricordiamo la recente ed indimenticabile partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha cantato nella serata del venerdì dedicata alla cover “Sogna ragazzo sogna” insieme all’ottimo Alfa. Una interpretazione davvero toccante, una specie di passaggio di consegne, uno dei tanti gioiellini del Festival numero 5 targato Amadeus, che la Rai gli vorrebbe riaffidare per altri due anni.

Alberto Matano per la Notte degli Oscar su Rai1

E’ in qualche modo legata al Festival di Sanremo anche una delle altre ospiti della puntata del 10 marzo di Domenica in. Parliamo di Alketa Vejsiu, cantante e conduttrice albanese, che ha affiancato Amadeus nel suo primo Festival, ovvero quel del 2020. Sempre per il mondo delle sette note e sempre da Sanremo 2024 torna da Mara il cantante Maninni. Collegamento poi con Alberto Matano che si accingerà a condurre sulla Rete 1 la Notte degli Oscar 2024.

L’appuntamento dunque è per la ventiseiesima puntata di Domenica in a partire dalle ore 14 su Rai1, il 10 marzo 2024, il tutto diretto e condotto naturalmente da Mara Venier.