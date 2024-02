La 96esima edizione dei Premi Oscar potrebbe andare in onda sulla Rai e non più su Sky. L’indiscrezione è stata pubblicata da Federico Pontiggia nella sua newsletter per Cinematografo.

La cerimonia di consegna degli Oscar, che si terrà nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo 2024 in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles e che sarà condotta da Jimmy Kimmel, dovrebbe andare in onda su Rai 1. Stando sempre a questa indiscrezione, lo speciale dedicato agli Oscar dovrebbe essere condotto da Alberto Matano.

La nomination ottenuta da Io Capitano, film di Matteo Garrone in lizza per un Oscar nella categoria Miglior Film Internazionale, prodotto da Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, avrebbe giocato un ruolo importante per il passaggio dei diritti alla Rai.

Negli ultimi vent’anni, la notte degli Oscar, per quanto riguarda l’Italia, è sempre andata in onda sulle reti Sky. Dal 2009 fino all’edizione dello scorso anno, il conduttore dello speciale è sempre stato Francesco Castelnuovo.

Già l’estate scorsa, la testata statunitense Deadline pubblicò la notizia che Sky, nel Regno Unito, aveva rinunciato ai diritti per trasmettere l’evento. Anche nel Regno Unito, negli ultimi vent’anni, la cerimonia è sempre stata trasmessa da Sky.

Oscar 2024: nomination

Come già anticipato, quindi, l’Italia, in questa edizione degli Oscar, sarà rappresentata dall’ultimo film di Matteo Garrone, Io Capitano. Per vincere la statuetta come Miglior Film Internazionale, Io Capitano dovrà battere la concorrenza dei film Perfect Days, La società della neve, The Teachers’ Lounge e La zona d’interesse.

Per quanto concerne, invece, la categoria Miglior Film, le dieci pellicole candidate sono American Fiction, Anatomia di una caduta, Barbie, The Holdovers – Lezioni di vita, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Povere creature! e La zona d’interesse.

Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti, Cillian Murphy e Jeffrey Wright si contenderanno la statuetta per il Miglior Attore Protagonista mentre Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Hüller, Carey Mulligan ed Emma Stone sono le attrici candidate nella categoria Miglior Attrice Protagonista.