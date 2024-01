Il film diretto da Matteo Garrone, Io Capitano, candidato agli Oscar come Miglior Film Internazionale, andrà in onda su Sky Cinema.

È notizia di oggi che Io Capitano, il film diretto da Matteo Garrone, è stato candidato agli Oscar 2024 nella categoria Miglior Film Internazionale.

L’undicesimo film del regista romano, che racconta l’emigrazione africana verso l’Europa, già vincitore di due premi all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia (Leone D’Argento per la miglior regia a Garrone e Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr) e già candidato anche ai Golden Globes 2024 come Miglior Film Straniero, per conquistare la statuetta, dovrà battere la concorrenza dei film La società della neve, Perfect Days, The Teachers’ Lounge e La zona d’interesse.

Io Capitano è il trentatreesimo film italiano candidato nella categoria Miglior Film Internazionale, un tempo nota con il nome di Miglior film in lingua straniera. L’ultimo film italiano candidato in questa categoria risale a due anni fa, all’edizione 2022, È stata la mano di Dio, diretto da Paolo Sorrentino.

Io Capitano: dove vederlo in tv

Sky Cinema trasmetterà il film di Matteo Garrone in prima visione tv e in versione originale con sottotitoli.

Il film andrà in onda lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle ore 21.45 su Sky Cinema Drama). Io Capitano sarà visibile anche in streaming su NOW e sarà disponibile anche on demand (anche in 4K).

Il film racconta l’odissea vissuta da due giovani, Seydou e Moussa, interpretati rispettivamente da Seydou Sarr e Moustapha Fall, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa, attraversando il deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Il film è scritto da Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri.

Leonardo Pieraccioni, che ha diretto Massimo Ceccherini in tantissimi suoi film, incluso l’ultimo Pare Parecchio Parigi, in un’intervista recente concessa a Da noi… a ruota libera, ha ironizzato sulla possibilità di una candidatura all’Oscar di Io Capitano (“Ceccherini vive in simbiosi con il suo figlio peloso, che gli somiglia anche parecchio! Ha il terrore di entrare nella cinquina perché gli tocca andare a Los Angeles e non gli fanno portare il cane! Ceccherini rema contro la cinquina!”).

Altri film candidati all’Oscar disponibili su Sky sono Mission: Impossible – Dead Reckoning (dal 19 febbraio su Sky Cinema e NOW), Barbie (prossimamente su Sky Cinema e NOW ma già disponibile su Sky Primafila), Oppenheimer, Killers of the flower moon, Napoleon, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, The Creator, Elemental, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Guardiani della Galassia Vol. 3 (tutti disponibili su Sky Primafila).